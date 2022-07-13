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Империя зла
"Бросок на восток"
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danilov 13 Июля 2022 в 18:30:58
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 13.07.2022 в 20:25:35   # 800282
Тот ещё провокатор, сам на дне и других туда тянет.
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  Walter 13.07.2022 в 22:51:35   # 800291
Давай нападай на НАТО. Мы попкорн уже набрали
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  старик 14.07.2022 в 00:32:13   # 800306
Да и сам ты многовекторный давно занял выжидательную позицию. "Некоторые страны СНГ", про которые он говорит, не имеют таких преференций от России, поэтому с них спрос другой, а вот Белоруссия на дотации у России и лука мог бы поактивнее поддерживать внешнеполитический курс России. Для начала -признать Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Жду когда он скажет что "Это не наша война", как он сказал о ВОВ. Вот все время от него душок нехороший.
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