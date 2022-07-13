"Бросок на восток"

danilov 13 Июля 2022 в 18:30:58
Тот ещё провокатор, сам на дне и других туда тянет.
Давай нападай на НАТО. Мы попкорн уже набрали
Да и сам ты многовекторный давно занял выжидательную позицию. "Некоторые страны СНГ", про которые он говорит, не имеют таких преференций от России, поэтому с них спрос другой, а вот Белоруссия на дотации у России и лука мог бы поактивнее поддерживать внешнеполитический курс России. Для начала -признать Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Жду когда он скажет что "Это не наша война", как он сказал о ВОВ. Вот все время от него душок нехороший.