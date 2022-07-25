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Империя зла
Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России
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danilov 25 Июля 2022 в 20:03:51
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA предупредила страны Европы о полном прекращении поставок газа из России, которое «рано или поздно» произойдет.
По ее словам, Европа должна быть готова к «худшему варианту»: полной остановке поставок газа.
Она отметила, что в «настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов Евросоюза».
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  Практичный 25.07.2022 в 21:55:57   # 800979
Зима близко
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  Мура45 25.07.2022 в 22:06:51   # 800981
Наконец то рашка займётся газификацией своих регионов..
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  Ал 25.07.2022 в 22:12:53   # 800983
Искажая название соседней страны напрашиваешься на ответные "любезности" в отношении собственной и уже на этом "основании", обвинив в разжигании межнационалки надеешься оппонентов с собой в бан захватить?

Заодно сможешь ли, наконец, ответить на вопрос, почему исходя из сленга бешеные антагонисты "ватников" как будто только вчера с пальмы спустились?


Кстати, мне титусный фильтр особо не мешает...
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