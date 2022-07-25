Глава ЕК призвала Европу готовиться к полной остановке поставок газа из России

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Июля 2022 в 20:03:51
По ее словам, Европа должна быть готова к «худшему варианту»: полной остановке поставок газа.
Она отметила, что в «настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов Евросоюза».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 25.07.2022 в 21:55:57 # 800979
Заодно сможешь ли, наконец, ответить на вопрос, почему исходя из сленга бешеные антагонисты "ватников" как будто только вчера с пальмы спустились?
Кстати, мне титусный фильтр особо не мешает...