Комиссар Нью-Йорка попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

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GoodZone 28 Июля 2022 в 09:18:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 28.07.2022 в 11:00:30 # 801207
Цитата: Desperado от 28.07.2022 05:26:35
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.
В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…
Цитата: KS от 28.07.2022 07:08:51Вы так толерантно пидоргов назвали киборгами,что я аж прослезился!
В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…
Цитата: Desperado от 28.07.2022 05:26:35
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.
В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…