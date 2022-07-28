Комиссар Нью-Йорка попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений

Цитата: Desperado от

Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались. Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.

В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…