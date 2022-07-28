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Империя зла
Комиссар Нью-Йорка попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений
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GoodZone 28 Июля 2022 в 09:18:33
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с предложением переименовать оспу обезьян. Идея об изменении названия родилась из-за толерантных соображений, чтобы не травмировать представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих. Об этом сообщает газета Le Monde 27 июля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 28.07.2022 в 11:00:30   # 801207
Такое ощущение как будто мы все еще обезьяны, а вот до человека нам далеко
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  Desperado 28.07.2022 в 11:26:35   # 801211
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.
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  KS 28.07.2022 в 13:08:51   # 801216
Цитата: Desperado от 28.07.2022 05:26:35
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.

В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…
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  Васяй 28.07.2022 в 13:20:02   # 801217
Цитата: KS от 28.07.2022 07:08:51
Цитата: Desperado от 28.07.2022 05:26:35
Такое ощущение что у них пидоры это какие аристократы. Лишь бы не обижались.

В Америке нет аристократии, нет интеллигенции. Но киборгов полно, и все больше прав требуют и им все больше дают… киборги…
Вы так толерантно пидоргов назвали киборгами,что я аж прослезился!
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