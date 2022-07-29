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Империя зла
ВОЗ рекомендует геям ограничивать себя в своих желаниях
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danilov 29 Июля 2022 в 20:48:32
ВОЗ рекомендует геям и бисексуалам пока ограничивать себя в своих желаниях, чтобы снизить темпы распространения оспы обезьян
WHO recommends gay and bisexual men limit sexual partners to reduce the spread of monkeypox



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  Даун 29.07.2022 в 22:27:24   # 801278
Просто пиздец
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  Konstant 29.07.2022 в 23:17:06   # 801282
Суровая европейская реальность...
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  troll 29.07.2022 в 23:24:09   # 801283
еще и обезьян заражают...
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