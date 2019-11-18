ВС КНР планируют создать бесполетную зону над Тайванем, чтобы не допустить визит Пелоси на остров

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danilov 29 Июля 2022 в 21:44:06
Армия Китая рассматривает планы создания бесполетной зоны, чтобы не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. О планах КНР сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленных китайских военных.
«Пекин сделает все возможное, чтобы остановить высадку американского политика на остров, используя дипломатические, экономические и даже военные средства. Китайские власти обещали принять решительные меры и не закрывать глаза на попытку Вашингтона поддержать независимость Тайваня», — указано в материале.
Пресс-секретарь китайского Минобороны Тан Кефей заявил, что предстоящий визит Пелоси на Тайвань нанесет серьезный ущерб отношениям между правительствами КНР и США и приведет к дальнейшей эскалации ситуации вокруг острова.
«Пекин обладает колоссальными средствами, чтобы подтолкнуть Пелоси отказаться от своего плана. Что касается военных вариантов, НОАК может объявить бесполетную зону и ограниченный район плавания для военных учений вблизи Тайваньского пролива, вынудив самолет Пелоси сделать крюк, если она будет настаивать на посещении Тайваня», — рассказали источники издания.
Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что его государство готово вступить в войну против Китая ради защиты Тайваня.
Отметим, что Народно-освободительная армия Китая решила провести военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3186733/beijing-says-it-seeks-peaceful-reunification-taiwan-warns?module=live&pgtype=homepage
ВС США намерены направить дополнительные силы в Индо-Тихоокеанском регион, чтобы обеспечить безопасность визита Пелоси на Тайвань
В Пентагоне планируют задействовать дополнительные истребители, корабли, средства наблюдения и другие системы для обеспечения безопасности американского политика.
Пентагон разрабатывает ряд мер для обеспечения безопасности визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, планируя привлечь дополнительные силы и средства в регионе. Подробности передает издание The Associated Press со ссылкой на командование ВС США.
«В Белом доме обеспокоены возможностью того, что КНР может попытаться объявить бесполетную зону над Тайванем, чтобы не допустить визит Пелоси на остров, хотя должностные лица признают малую вероятность такого развития событий. По их мнению, более вероятна активизация Пекином полетов над провозглашенной Тайванем зоной ПВО», — утверждает издание.
Хотя, как отмечают американские официальные лица, в США считают маловероятным, что Китай примет какие-либо меры против самолета Пелоси, существуют предположения, что некий «просчет или недопонимание» могут поставить под угрозу ее безопасность.
«Военные намерены задействовать дополнительные истребители, корабли, средства наблюдения и другие системы для обеспечения безопасности американского политика во время ее визита на Тайвань», — сообщили источники издания.
Напомним, президент США Джозеф Байден заявил, что его государство готово вступить в войну против Китая ради защиты Тайваня.
Отметим, что Народно-освободительная армия Китая решила провести военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров конгрессменов США.
Ранее власти Китая предупредили Тайвань о приближении «судного дня»
https://apnews.com/article/china-nancy-pelosi-taiwan-government-and-politics-30bb4a00c7fd0e41c16b6791da6ad4a0
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