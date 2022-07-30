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Империя зла
Китай закрыл небо и море
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danilov 30 Июля 2022 в 18:32:20
Китай закрыл акваторию Тайваньского пролива и воздушное пространство над ним в рамках проходящих в провинции Фуцзянь учений с боевой стрельбой.

Маневры стартовали сегодня в преддверии возможного визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Васяй 30.07.2022 в 20:27:34   # 801316
Пока на гаваях приземлилась...
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  Walter 30.07.2022 в 20:44:44   # 801321
Ничего не произойдёт. Китай свои сопли сглотнет и все пойдёт своим чередом.
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