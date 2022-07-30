В ООН заявили, что основатель WikiLeaks стал жертвой произвола

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danilov 31 Июля 2022 в 23:18:17
ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Факты в деле основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экстрадиции которого из Великобритании добиваются власти США, неопровержимо свидетельствуют о политическом преследовании и юридическом произволе. К такому выводу пришел специальный докладчик ООН по предотвращению пыток Нильс Мельцер, изучив досье австралийского правозащитника.
"Изучив дело Ассанжа, я нашел неопровержимые доказательства политического преследования, юридического произвола, пыток и умышленно жесткого обращения, - информировал Мельцер в августовском номере французского журнала Le Monde diplomatique. - Государства, несущие за это ответственность, отказались сотрудничать в начале расследования на основании требований международного права".
По оценке спецдокладчика ООН, основатель WikiLeaks "подвергся преследованиям за разоблачение военных преступлений, пыток и коррупции". Мельцер назвал дело Ассанжа "историей умышленного юридического произвола в западных демократиях, которые стремятся представить себя эталоном в области прав человека". "Это также история сговора разведывательных служб в тайне от национальных парламентов и общественности", - добавил эксперт.
Двойные стандарты
Спецдокладчик ООН обратил внимание на "манипуляции в средствах массовой информации с целью изоляции и демонизации Ассанжа". За исключением нескольких газетных колонок, замечает автор, ни одно крупное издание не выступило с протестом против "вопиющих нарушений юридических процедур и унижения человеческого достоинства". "Никто не призвал причастные правительства к ответу за их преступления и коррупцию, - констатирует Мельцер. - Никому не хватило смелости задать неудобные вопросы политическим лидерам".
Критикуя политику двойных стандартов, спецдокладчик ООН напоминает, что в 1998 году британские власти отказались выдать Испании бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета, в годы правления которого были убиты и бесследно исчезли сотни испанских граждан. Иного подхода Лондон придерживается в деле Ассанжа: в минувшем месяце британские власти приняли решение выдать его США, где по совокупности обвинений в раскрытии секретной информации 51-летнему австралийцу грозит 175 лет тюремного заключения.
Ассанж, напоминают французские эксперты, опубликовал миллионы конфиденциальных документов, касающихся действий американской армии в Ираке. WikiLeaks выложила в открытый доступ массу документов, свидетельствующих, что ЦРУ США может с помощью компьютерных вирусов устраивать кибератаки "под ложным флагом".
Жертва психологической пытки
Бывший адвокат Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти, возглавляющий ныне Министерство юстиции Франции, называл подзащитного "жертвой долгой психологической пытки". Юрист предостерегал, что экстрадиция в США противоречит идеалам прав человека и создаст опасный прецедент в вопросе свободы слова. Как напоминал адвокат, Ассанж помог раскрыть то, что США вели слежку за президентами Франции Жаком Шираком, Николя Саркози и Франсуа Олландом.
Последние три года австралийский правозащитник содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. В июне Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.
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