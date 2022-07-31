Ракетный удар по дому украинского зернового олигарха

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danilov 31 Июля 2022 в 23:23:45
Вадатурский, помимо Порошенко, спонсировал и карательные батальоны. В свое время попал в российские санкционные списки.
Что известно об убитом олигархе Алексее Вадатурском:
⁃ Владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон»
⁃ Один из самых богатых людей на Украине.
⁃ Лобист курса Украины в ЕС и НАТО.
⁃ Поддерживал на выборах 2019 года Порошенко
⁃ С 2005- 2012 год был помощником депутатов от «Нашей Украины» (партия Ющенко)
⁃ Ющенко дал в 2007 году ему Героя Украины.
⁃ с 2014-2018 помощник депутата, своего сына, от партии Порошенко.
⁃ Бизнес партнер Порошенко.
⁃ Имел до майдана связи с Партией Регионов, которые «крышевали» его бизнес.
⁃ с 2014 года имел отношение к финансированию ВСУ и территориальной обороны.
⁃ В 2020 году обещал построить патрульные катера для ВСУ
⁃ Сейчас мог иметь прямое отношение к финансированию властей Николаева, а также поставкам для нужд ВСУ товаров через свои логистические цепочки.
⁃ Финансировал территориальные обороны Николаевской, Запорожской и Одесской областей.
⁃ Вывоз зерна из Украины, также осуществляется компаниями связанными с ним.
PS
Комментарии, по рейтингу, по дате
Горите в аду, рашистские пропагандоны!
Слава Украине!
Смерть рашистским оркам!
Цитата: walker от 31.07.2022 18:26:15это что за персонаж
Горите в аду, рашисты!
Горите в аду, рашистские пропагандоны!
Слава Украине!
Смерть рашистским оркам!
Горите в аду, рашисты!
Горите в аду, рашистские пропагандоны!
Слава Украине!
Смерть рашистским оркам!