 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Ракетный удар по дому украинского зернового олигарха
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Июля 2022 в 23:23:45
В результате ракетного удара по Николаеву в своем доме убит украинский олигарх Вадатурский (№15 украинского списка Форбс), которого называли одним из "кошельков" Порошенко.

Вадатурский, помимо Порошенко, спонсировал и карательные батальоны. В свое время попал в российские санкционные списки.


1280x959
( 148.34Кб)

1280x950
( 219.44Кб)

800x532
( 75.53Кб)


Что известно об убитом олигархе Алексее Вадатурском:

⁃ Владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон»
⁃ Один из самых богатых людей на Украине.
⁃ Лобист курса Украины в ЕС и НАТО.
⁃ Поддерживал на выборах 2019 года Порошенко
⁃ С 2005- 2012 год был помощником депутатов от «Нашей Украины» (партия Ющенко)
⁃ Ющенко дал в 2007 году ему Героя Украины.
⁃ с 2014-2018 помощник депутата, своего сына, от партии Порошенко.
⁃ Бизнес партнер Порошенко.
⁃ Имел до майдана связи с Партией Регионов, которые «крышевали» его бизнес.
⁃ с 2014 года имел отношение к финансированию ВСУ и территориальной обороны.
⁃ В 2020 году обещал построить патрульные катера для ВСУ
⁃ Сейчас мог иметь прямое отношение к финансированию властей Николаева, а также поставкам для нужд ВСУ товаров через свои логистические цепочки.
⁃ Финансировал территориальные обороны Николаевской, Запорожской и Одесской областей.
⁃ Вывоз зерна из Украины, также осуществляется компаниями связанными с ним.

PS

Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 01.08.2022 в 00:26:15   # 801388
Горите в аду, рашисты!
Горите в аду, рашистские пропагандоны!

Слава Украине!
Смерть рашистским оркам!
поощрить | покарать (1)
  Орыс 01.08.2022 в 00:39:15   # 801389
Цитата: walker от 31.07.2022 18:26:15
Горите в аду, рашисты!
Горите в аду, рашистские пропагандоны!

Слава Украине!
Смерть рашистским оркам!
это что за персонаж
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь