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Империя зла
Сотрудники в штатском жёстко крутят протестующего фермера
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danilov 02 Августа 2022 в 10:27:41
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 02.08.2022 в 11:36:56   # 801484
Извините, снова не по теме, с праздником пацаны!


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  vvka 02.08.2022 в 12:41:06   # 801487
Дерьмократия
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  Konstant 02.08.2022 в 12:47:59   # 801490
А9аттыку показать надо
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