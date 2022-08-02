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Империя зла
“Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, китайские военные должны без колебаний дать отпор, чего бы это ни стоило”
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danilov 02 Августа 2022 в 12:06:37
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  troll 02.08.2022 в 13:25:14   # 801495
клоуны, он и так отделен.
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  Орыс 02.08.2022 в 13:43:31   # 801498
Китайшисты
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