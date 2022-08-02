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Империя зла
В ожидании Пелоси
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danilov 02 Августа 2022 в 19:16:46
По мере приближения самолета Пелоси к Тайваню, число зрителей перелета во "Флайрадаре" выросло 330 тыс. человек
Комментарии,
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htmaker
02.08.2022 в 19:38:20
# 801509
Что за тётка такая что Китайцы очкуют прилёта со страшной силой?
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kkafp
02.08.2022 в 19:47:16
# 801510
Скоро начнётся специальная военная операция Китая на Тайване
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kkafp
02.08.2022 в 19:58:54
# 801511
повернул в сторону Японии
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