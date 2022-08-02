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Империя зла
В ожидании Пелоси
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danilov 02 Августа 2022 в 19:16:46
По мере приближения самолета Пелоси к Тайваню, число зрителей перелета во "Флайрадаре" выросло 330 тыс. человек



























Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 02.08.2022 в 19:38:20   # 801509
Что за тётка такая что Китайцы очкуют прилёта со страшной силой?
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  kkafp 02.08.2022 в 19:47:16   # 801510
Скоро начнётся специальная военная операция Китая на Тайване
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  kkafp 02.08.2022 в 19:58:54   # 801511
повернул в сторону Японии
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