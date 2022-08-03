Сын основателя ТМК Дмитрия Пумпянского Александр пожаловался на подсанкционную жизнь в Швейцарии
danilov 03 Августа 2022 в 09:20:06
В марте Евросоюз и Швейцария ввели санкции в отношении обоих Пумпянских, и теперь, как рассказывает Александр, Swisscom заблокировала его номер телефона, ипотеку невозможно обслуживать, а арендованный автомобиль BMW X7 придется вернуть. Более того, он не может покупать повседневные товары: продукты, одежду и предметы гигиены, об этом он рассказал в интервью Blick.
Все трое детей Пумпянского-младшего родились и выросли в Швейцарии, сам он является гражданином Швейцарии с 2016 года и считает именно Швейцарию своей первой родиной. Сейчас Александр с семьей перебрались в Турцию, где у них друзья. Все попытки предпринимателя добиться от швейцарских властей объяснения и разблокировки счетов пока ни к чему не привели.