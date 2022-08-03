 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Августа 2022 в 15:27:35
Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов, следует из ответа Зеленского на петицию о легализации однополых браков, опубликованную на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения главой государства. На самой странице петиции указано, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины. Всем им Зеленский выразил благодарность "за активную гражданскую позицию".

При этом он отмечает, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и "в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена".

Однако Зеленский обращает внимание на то, что правительство уже "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека".

Также он заявляет, что "семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности".

https://petition.president.gov.ua/petition/144562/

PS
Видимо это то, о чем сейчас просят бойцы на фронте
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.08.2022 в 15:48:26   # 801616
Откуда пидоры то лезут?
поощрить (1) | покарать
  Hairless 03.08.2022 в 16:19:40   # 801619
поощрить (1) | покарать
  Даун 03.08.2022 в 16:53:38   # 801621
Я думал там война идет
поощрить | покарать
  GoodZone 03.08.2022 в 17:21:08   # 801622
У президента украины других забот нет? только об одном голова ЖОПА болит? Клоун, да простят меня КЛОУНЫ...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь