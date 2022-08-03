Зеленский попросил рассмотреть вопрос легализации однополых браков в стране

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danilov 03 Августа 2022 в 15:27:35
Как отмечается в документе, петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения главой государства. На самой странице петиции указано, что ее поддержали 28,5 тысячи граждан Украины. Всем им Зеленский выразил благодарность "за активную гражданскую позицию".
При этом он отмечает, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и "в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена".
Однако Зеленский обращает внимание на то, что правительство уже "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека".
Также он заявляет, что "семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности".
https://petition.president.gov.ua/petition/144562/
PS
Видимо это то, о чем сейчас просят бойцы на фронте
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 03.08.2022 09:48:26
Откуда пидоры то лезут?
Откуда пидоры то лезут?
Через "окно в Европу".