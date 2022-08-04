В Индии разгорается скандал, связанный с ЦРУ⁠⁠

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danilov 04 Августа 2022 в 12:32:59
В книге, которая написана в форме диалога, Кроули говорит:
«Что ж, Грегори, давай поговорим о прошлом, если хочешь. Его звали Хоми Баба. Этот был опасен, поверь мне. С ним случился несчастный случай. Он летел в Вену, чтобы создать еще больше проблем, когда в багажном отсеке его 707го взорвалась бомба и самолет разбился об гору в Альпах. Никаких доказательств, и мир стал намного безопаснее».
На вопрос Дугласа, был ли Баба один в самолете, Кроули ответил: «Нет, это был коммерческий полет Air India».
«Мы могли взорвать его над Веной, но решили, что для падения обломков и частей самолета высокие горы будут намного лучше. По мне смерть одного или двух горных козлов предпочтительнее, чем взрыв огромного самолета прямо над крупным городом», – сказал Кроули в книге.
«Что ж, я говорю об этом так, как я это вижу. Тогда это было нашим достижением. Шастри [премьер-министра Индии] мы тоже прижали».
«Грегори, ты говоришь, что не знаешь этих людей. Поверь мне, они были в шаге от получения бомбы, и что, если бы они нанесли ядерный удар по своим заклятым пакистанским врагам? Что бы произошло? В обеих странах слишком много людей. Я за всю свою жизнь так и не понял, чего британцы хотели в Индии. И они еще угрожают нам? Говорю же тебе, они были заодно с русскими. Может они смогли бы нанести ядерный удар по Панамскому каналу или по Лос-Анжелесу. Мы не можем знать наверняка, но это не невозможно».
Когда Дуглас спросил, кем был Шастри, Кроули сказал: «Политик, который и начал (ядерную) программу. Баба был гением, и он мог довести дело до конца, так что мы убрали обоих».
- Шастри умер в Ташкенте 11 января 1966 года, на следующий день после подписания мирного договора о прекращении Индо-Пакистанской войны 1965 года. По официальной версии – от инфаркта.
- Баба умер, когда рейс 101 Air India потерпел крушение рядом с горой Монблан 24 января 1966 года. На борту находилось 117 человек. Не выжил никто.
18 мая 1974 года Индия провела первое ядерное испытание.
В книге есть и про планы ЦРУ на китайцев:
«Нам надо было ударить еще и по китайцам, но они были целью посложнее. Я тебе рассказывал про план уничтожения рисовых растений? Мы разработали заболевание, которое вычеркнуло бы весь рис с их карт и их рациона. Чертовы любители риса пронюхали об этом и подняли такой шум, что пришлось проект законсервировать».
https://newindian.in/following-revelations-ex-pm-shastris-family-demands-probe-into-his-death/
PS Что интересно, книга вышла еще в 2013 году, а скандал разгорается только сейчас. Это потому что книгу только сейчас перевели на хинди или же есть другие причины?
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Список_языков_Индии
Кстати много слов пришло из санскрита: брат- братха, огонь - агни, мать - матха, жить - живати