Скандинавский империализм

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danilov 04 Августа 2022 в 17:43:25
При этом скандинавские компании не стоят в стороне от глобальной капиталистической системы, а принимают активную роль.
Большая часть индустриальной промышленности Швеции и Норвегии перенесена в заметно более бедные страны с целью минимизации затрат и, как следствие, максимизации прибыли. Обеспечивается этот праздник, в первую очередь, за счёт рабочих. Страны Скандинавии также поставляют оружие и участвуют в различных военных операциях, защищая свой капитал и обеспечивая рынки для него.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Templar от 04.08.2022 12:09:07
Как только они изъявили желание вступить в НАТО, титус сразу начал хаять их. Админ, это уже смахивает на детские обиды.
Как только они изъявили желание вступить в НАТО, титус сразу начал хаять их. Админ, это уже смахивает на детские обиды.
Это перепост из инстаграма с говорящим названием странички.
А у красных, как и у коричневых мир устроен так: “Вокруг нас одни враги”, “Империалисты эксплуатируют бедных” и прочее витеватое бла-бла-бла.