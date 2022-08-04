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Империя зла
Скандинавский империализм
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danilov 04 Августа 2022 в 17:43:25
Скандинавские страны часто ставят как пример сверхблагополучных и прогрессивных стран, при этом сохраняющих мирный вектор внешней политики. Норвегию и Швецию даже называют демонстрацией так называемого “капитализма с человеческим лицом”. Однако, в действительности страны Скандинавии давно и прочно интегрировались в мировою империалистическую систему, обеспечив свое благополучие за счёт эксплуатации бедных стран.

При этом скандинавские компании не стоят в стороне от глобальной капиталистической системы, а принимают активную роль.

Большая часть индустриальной промышленности Швеции и Норвегии перенесена в заметно более бедные страны с целью минимизации затрат и, как следствие, максимизации прибыли. Обеспечивается этот праздник, в первую очередь, за счёт рабочих. Страны Скандинавии также поставляют оружие и участвуют в различных военных операциях, защищая свой капитал и обеспечивая рынки для него.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Templar 04.08.2022 в 18:09:07   # 801723
Как только они изъявили желание вступить в НАТО, титус сразу начал хаять их. Админ, это уже смахивает на детские обиды.
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  walker 04.08.2022 в 18:47:58   # 801727
Цитата: Templar от 04.08.2022 12:09:07
Как только они изъявили желание вступить в НАТО, титус сразу начал хаять их. Админ, это уже смахивает на детские обиды.


Это перепост из инстаграма с говорящим названием странички.
А у красных, как и у коричневых мир устроен так: “Вокруг нас одни враги”, “Империалисты эксплуатируют бедных” и прочее витеватое бла-бла-бла.
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  htmaker 04.08.2022 в 19:03:53   # 801728
А как на счёт рабочих мест? Скажем если в бедных странах перспективы нет никакой и на рынок легально придёт зарубежная компания которая даст возможность заработать простому человеку хоть какие-то средства на существование, это разве плохо?
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