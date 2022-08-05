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Империя зла
Китайцев готовят
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danilov 05 Августа 2022 в 13:35:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
  troll 05.08.2022 в 14:32:48   # 801802
готовят к войне с америкой, но понимают, что возможно, это будет удар с севера...
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  Zoggyla 05.08.2022 в 14:54:10   # 801803
Только с Севера и никак иначе.
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