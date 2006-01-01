Генсек ООН призвал нефтегазовые компании не обогащаться на войне

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danilov 05 Августа 2022 в 13:57:54
"Аморально, когда нефтяные и газовые компании делают рекордную прибыль на этом энергетическом кризисе, на самых бедных людях и сообществах", - заявил Гутерриш и призвал национальные правительства увеличить налоговую нагрузку на нефтегазовый сектор.
Две крупнейшие американские энергокомпании - Chevron и Exxon Mobil - и две европейские - французская Total и британская Shell - за последний квартал заработали около $51 млрд, это в примерно в два раза больше, чем в первом квартале 2021 года.
Всего же крупнейшие нефтегазовые компании отчитались о прибыли почти в $100 млрд.
Гутерриш назвал их политику проявлением "гротескной жадности".
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