Взрывы на крымской авиабазе

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danilov 10 Августа 2022 в 10:59:36
Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов на аэродроме в Крыму
В Белом доме заявили, что США будут продолжать поставлять оружие Украине, добиваясь её победы в войне
Соединенные Штаты Америки поддерживают «усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности». Так ответила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста о том, считают ли США Крым правомерной целью для Вооруженных Сил Украины в контексте серии взрывов на российской авиационной базе в Новофедоровке, во время брифинга, видеозапись которого опубликована на YouTube.
Журналист отметил, что причины взрывов на аэродроме в Крыму пока неизвестны, и спросил, считают ли США Крым правомерной целью для ВСУ, которым Пентагон предоставляет оружие.
«Как вы знаете, мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и своей территориальной целостности, как мы много раз говорили. Борьба продолжается на востоке и юго-западе страны и еще далека от окончания. Мы предупреждали, что это может быть долгая и затяжная война. Мы будем продолжать обеспечивать, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России, и это – в центре нашего внимания», – отметила Жан-Пьер.
Спикер Белого дома добавила, что США будут «продолжать поддерживать Украину в её борьбе за свободу и суверенитет против жестокого нападения России».
https://youtu.be/h_H12j1Ugu8
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Ара горный 10.08.2022 в 11:23:38 # 801931