 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о причастности США к появлению ковида
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2022 в 17:42:17
Quote:
В ночь на 5 августа администрация платформы "Твиттер" заблокировала на 7 дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина - публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.
Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Представитель МИД РФ
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.08.2022 в 23:42:05   # 801959
Если у кого то были сомнения в причастности паршивых американцев к распространению заразы, то теперь наверное они отпадут. Многие люди были уверены что эту подлость совершили америкосы, теперь правда постепенно пробивается.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь