Twitter заблокировал аккаунт МИД РФ из-за поста о причастности США к появлению ковида

В ночь на 5 августа администрация платформы "Твиттер" заблокировала на 7 дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина - публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США.

Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).



Представитель МИД РФ