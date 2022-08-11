Тайвань отказался от модели «одна страна, две системы»

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danilov 11 Августа 2022 в 14:36:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 11.08.2022 08:43:51
Сепары на Тайване развелись? Интересно, какими "печеньками" пелоси их накормила? пора китайскому миру принести туда свободу и независимость...
Сепары на Тайване развелись? Интересно, какими "печеньками" пелоси их накормила? пора китайскому миру принести туда свободу и независимость...
наверное рецепт у путина узнали с его днр,
Наверное выучили уроки Косово и Украины...
Цитата: GoodZone от 11.08.2022 11:44:43
troll 11.08.2022 в 16:54:04 # 802011
Наверное выучили уроки Косово и Украины...
troll 11.08.2022 в 16:54:04 # 802011
Наверное выучили уроки Косово и Украины...
осетии и приднестровья...
Отчасти вы правы - Косово и Украины...осетии и приднестровья... везде уши торчат "людей с печеньками"