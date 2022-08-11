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Империя зла
Тайвань отказался от модели «одна страна, две системы»
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danilov 11 Августа 2022 в 14:36:17
«Тайвань решительно отвергает идею «одна страна, две системы». Только народ Тайваня может решать свое будущее», — МИД Республики.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 11.08.2022 в 14:43:51   # 802007
Сепары на Тайване развелись? Интересно, какими "печеньками" пелоси их накормила? пора китайскому миру принести туда свободу и независимость...
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  troll 11.08.2022 в 16:54:04   # 802011
Цитата: GoodZone от 11.08.2022 08:43:51
Сепары на Тайване развелись? Интересно, какими "печеньками" пелоси их накормила? пора китайскому миру принести туда свободу и независимость...

наверное рецепт у путина узнали с его днр,
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  GoodZone 11.08.2022 в 17:44:43   # 802013
troll 11.08.2022 в 16:54:04 # 802011
Наверное выучили уроки Косово и Украины...
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  troll 11.08.2022 в 20:27:57   # 802021
Цитата: GoodZone от 11.08.2022 11:44:43
troll 11.08.2022 в 16:54:04 # 802011
Наверное выучили уроки Косово и Украины...

осетии и приднестровья...
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  GoodZone 11.08.2022 в 21:10:35   # 802031
troll 11.08.2022 в 20:27:57 # 802021
Отчасти вы правы - Косово и Украины...осетии и приднестровья... везде уши торчат "людей с печеньками"
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