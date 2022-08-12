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Империя зла
Украли нефть на 100млрд$
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danilov 12 Августа 2022 в 19:59:22
Министерство нефтяной промышленности Сирии сообщило, что США крадут порядка 80% ежесуточной национальной добычи нефти, а общий объем убытков достигает 100 млрд долл.


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  Konstant 12.08.2022 в 20:25:51   # 802054
Как мило! И все в рамках законов
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  Ronin 12.08.2022 в 22:05:02   # 802055
вполне возможно, но дай пруфы, Билли))
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