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Империя зла
Украли нефть на 100млрд$
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danilov 12 Августа 2022 в 19:59:22
Министерство нефтяной промышленности Сирии сообщило, что США крадут порядка 80% ежесуточной национальной добычи нефти, а общий объем убытков достигает 100 млрд долл.
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( 109.94Кб)
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Konstant
12.08.2022 в 20:25:51
# 802054
Как мило! И все в рамках законов
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Ronin
12.08.2022 в 22:05:02
# 802055
вполне возможно, но дай пруфы, Билли))
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