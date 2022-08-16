Очень интересная работа студента Бжезинского
danilov 16 Августа 2022 в 10:58:24
Будучи ещё студентом университета МакГилла, Бзежинский заметил, что в СССР к уходу Сталина началось сползание от марксизма и интернационализма к национализму (русско-советскому, как он назвал его). Тенденция будет тщательно изучена и использована впоследствии для расшатывания дружбы между народами, выращивания местнических националистических интересов (при Картере Бжезинский возглавит "Группу по национальностям) и в конечном счете - реставрации капитализма на руинах Союза. Сегодняшнее красное охранительство не только прямо наследует этой традиции, но подчас вообще не отличается от придворного белогвардейства и черносотенства. Разумеется, новые бжезинские не преминут воспользоваться этим еще раз.