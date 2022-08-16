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Империя зла
Очень интересная работа студента Бжезинского
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danilov 16 Августа 2022 в 10:58:24
Будучи ещё студентом университета МакГилла, Бзежинский заметил, что в СССР к уходу Сталина началось сползание от марксизма и интернационализма к национализму (русско-советскому, как он назвал его). Тенденция будет тщательно изучена и использована впоследствии для расшатывания дружбы между народами, выращивания местнических националистических интересов (при Картере Бжезинский возглавит "Группу по национальностям) и в конечном счете - реставрации капитализма на руинах Союза. Сегодняшнее красное охранительство не только прямо наследует этой традиции, но подчас вообще не отличается от придворного белогвардейства и черносотенства. Разумеется, новые бжезинские не преминут воспользоваться этим еще раз.


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  Hairless 16.08.2022 в 11:23:36   # 802159
Quote:
Сегодняшнее красное охранительство не только прямо наследует этой традиции, но подчас вообще не отличается от придворного белогвардейства и черносотенства

Какая-то бредовая фраза.
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