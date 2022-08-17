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Империя зла
Зеленский потребовал убраться с ЗАЭС
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danilov 16 Августа 2022 в 23:41:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасности радиационного инцидента на Запорожской АЭС и потребовал от России «убраться» с территории станции и соседних районов безо всяких условий.
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра», – заявил Зеленский в своем вчерашнем видеообращении, опубликованном в своем официальном Telegram-канале.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий», «мир проиграет», если не защитит «одну атомную станцию». «Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет»

https://t.me/V_Zelenskiy_official/2891
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 17.08.2022 в 01:17:02   # 802182
Ну раз про мир и права человеков заговорили то......кстати почему еще газовая труба целая али фанатики перевелись..
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