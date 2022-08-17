Зеленский потребовал убраться с ЗАЭС

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danilov 16 Августа 2022 в 23:41:40
«Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом по многим странам. Все зависит только от направления и силы ветра», – заявил Зеленский в своем вчерашнем видеообращении, опубликованном в своем официальном Telegram-канале.
«Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – безо всяких условий», «мир проиграет», если не защитит «одну атомную станцию». «Мир много десятилетий боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет»
https://t.me/V_Zelenskiy_official/2891