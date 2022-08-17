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troll 17 Августа 2022 в 13:34:09
«Оккупация 101: Голос молчаливого большинства» — документальный фильм 2006 года об израильско-палестинском конфликте , снятый Суфьяном Омейшем и Абдаллой Омейшем , а рассказчиком выступила Элисон Вейр , основательница If Americans Knew . Фильм посвящен последствиям израильской оккупации Западного берега и сектора Газа , а также обсуждает события от подъема сионизма до Второй интифады и плана одностороннего разъединения Израиля , представляя свою точку зрения через десятки интервью, ставя под сомнение природу израильской… Американские отношения— в частности, израильская военная оккупация Западного берега и Газы, а также этика денежного вмешательства США.
Это другое, вы не понимаете