 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Оккупация 101
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
troll 17 Августа 2022 в 13:34:09
«Оккупация 101: Голос молчаливого большинства» — документальный фильм 2006 года об израильско-палестинском конфликте , снятый Суфьяном Омейшем и Абдаллой Омейшем , а рассказчиком выступила Элисон Вейр , основательница If Americans Knew . Фильм посвящен последствиям израильской оккупации Западного берега и сектора Газа , а также обсуждает события от подъема сионизма до Второй интифады и плана одностороннего разъединения Израиля , представляя свою точку зрения через десятки интервью, ставя под сомнение природу израильской… Американские отношения— в частности, израильская военная оккупация Западного берега и Газы, а также этика денежного вмешательства США.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 17.08.2022 в 14:47:46   # 802198
Это другое, вы не понимаете
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь