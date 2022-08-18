А потом начнётся апологетика педофилов, садистов...

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danilov 18 Августа 2022 в 12:28:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
Может, хоть кобель ему приличный попадется.
А лучше ишак.
Цитата: Manitu от 18.08.2022 07:40:27По мнению британских ученых животные разумны. Переводчики с животного расскажут, что все было по-любви.http://titus.kz/?previd=113779
А разве это не попадает под статью жестокого обращения с животными? У них то с этим строго. Или ЭТО ДРУГОЕ?
А разве это не попадает под статью жестокого обращения с животными? У них то с этим строго. Или ЭТО ДРУГОЕ?