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Империя зла
А потом начнётся апологетика педофилов, садистов...
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danilov 18 Августа 2022 в 12:28:44
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  Desperado 18.08.2022 в 12:33:45   # 802265
По-моему по ним психушка плачет.. Как в принципе по всем европейцам.
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  Hairless 18.08.2022 в 12:34:27   # 802266
Что с него взять - сам животное непонятного вида.
Может, хоть кобель ему приличный попадется.
А лучше ишак.
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  GoodZone 18.08.2022 в 12:58:13   # 802271
Защитники евроценностей и демократии, ваш выход! Можно сказать звездный час пробил - можете рассказать о тоталитарных режимах, о статье за мужеложество в ненавистном совке, о свободной независимой личности и ее подавлении. Что там у вас еще припасено? зеленая Енергетика с неадекватной гретой как-то загнулась сама собой... новая вишенка на ваш тортик - зоофилы и их попранные права.
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  Manitu 18.08.2022 в 13:40:27   # 802274
А разве это не попадает под статью жестокого обращения с животными? У них то с этим строго. Или ЭТО ДРУГОЕ?
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  Zoggyla 18.08.2022 в 13:42:34   # 802275
Цитата: Manitu от 18.08.2022 07:40:27
А разве это не попадает под статью жестокого обращения с животными? У них то с этим строго. Или ЭТО ДРУГОЕ?
По мнению британских ученых животные разумны. Переводчики с животного расскажут, что все было по-любви.http://titus.kz/?previd=113779
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