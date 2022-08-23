В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане

Цитата: Васяй от

Цитата: vvka от

Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом. Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом. Но конец перед депортом отрубить!

Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.