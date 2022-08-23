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Империя зла
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
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danilov 23 Августа 2022 в 13:57:32
Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров, – говорится в сообщении.

Как отметили в АНК, в Казахстане, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.

Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжиганию ненависти и вражды, – сообщили в АНК.

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли даже в самые сложные годы становления Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность Казахстана и народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей, – отметили в АНК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 23.08.2022 в 16:38:40   # 802387
А что он сказал ?
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  Орыс 23.08.2022 в 16:54:00   # 802389
Он сказал что СВО самое время
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  GoodZone 23.08.2022 в 17:32:47   # 802390
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  Konstant 23.08.2022 в 19:04:12   # 802391
Это не Мид это Госдеп поставил условия......доллар спасают
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  Skype 23.08.2022 в 19:06:00   # 802392
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстане Петр Врублевский

С русской фамилией и на русском языке призывает убивать русских и оно на гос.службе украины.

Кто он ??
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  Васяй 23.08.2022 в 19:11:01   # 802394
Отрабатывает крошки с барского стола,собака продажная!
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  Васяй 23.08.2022 в 19:28:38   # 802396
Цитата: Маке0912 от 23.08.2022 10:38:40
А что он сказал ?
Чем больше мы убьем русских,тем меньше их придется убивать нашим детям.Сдохни сука от цирроза печени в тяжких муках!
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  vvka 23.08.2022 в 19:58:19   # 802399
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
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  Васяй 23.08.2022 в 21:14:28   # 802401
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Но конец перед депортом отрубить!
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  vvka 23.08.2022 в 22:05:31   # 802403
Цитата: Васяй от 23.08.2022 15:14:28
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Но конец перед депортом отрубить!

Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.
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  Васяй 23.08.2022 в 22:32:06   # 802405
Цитата: vvka от 23.08.2022 16:05:31
Цитата: Васяй от 23.08.2022 15:14:28
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Но конец перед депортом отрубить!

Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.
пох.пусть самогонщиком сдохнет!
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  KAN13 23.08.2022 в 23:14:47   # 802407
Цитата: Skype от 23.08.2022 13:06:00
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстане Петр Врублевский

С русской фамилией и на русском языке призывает убивать русских и оно на гос.службе украины.

Кто он ??


Эту фамилию я бы русской не назвал , скорее всего эта фамилия польских выродков .

" Кто он ?? "

Никто а что ? - это грязь в глобальном американском механизме по уничтожению государств и рано или поздно эта грязь попадет в фильтр который подлежит утилизации . Суть высказывания направлена на разжигание межнациональной вражды в Казахстане , с последующим ухудшением отношений между РК и РФ .
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  chimkentec 24.08.2022 в 02:07:06   # 802417
Осуждения он заслуживает примерно в той же степени, что и Симонов за стихотворение "Убей его!".

В Украине страшная беда.
В соседней громадной стране двадцать лет строили фашизм и теперь рехнулись настолько, что искренне верят в то, что убивая украинцев и разнося в хлам украинские города, они воюют с "натой" за мировое господство.

Ему, конечно, стоило бы сказать "россиян", но российская пропаганда сама усиленно выдает советское и российское за русское.
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