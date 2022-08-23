В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане

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danilov 23 Августа 2022 в 13:57:32
Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров, – говорится в сообщении.
Как отметили в АНК, в Казахстане, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.
Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжиганию ненависти и вражды, – сообщили в АНК.
Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли даже в самые сложные годы становления Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность Казахстана и народа.
Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей, – отметили в АНК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Маке0912 от 23.08.2022 10:38:40
А что он сказал ?
А что он сказал ?
https://ura.news/news/1052580872
Здесь можете послушать этого придурка.
С русской фамилией и на русском языке призывает убивать русских и оно на гос.службе украины.
Кто он ??
Цитата: Маке0912 от 23.08.2022 10:38:40Чем больше мы убьем русских,тем меньше их придется убивать нашим детям.Сдохни сука от цирроза печени в тяжких муках!
А что он сказал ?
А что он сказал ?
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19Но конец перед депортом отрубить!
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Цитата: Васяй от 23.08.2022 15:14:28
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19Но конец перед депортом отрубить!
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.
Цитата: vvka от 23.08.2022 16:05:31пох.пусть самогонщиком сдохнет!
Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.
Цитата: Васяй от 23.08.2022 15:14:28
Цитата: vvka от 23.08.2022 13:58:19Но конец перед депортом отрубить!
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Да уж. Депортировать его без права въезда в Казахстан-и дело с концом.
Я думаю, что у этого старика конец уже не функционирует, соответственно он безопасен - не будет плодить долбоебов вроде себя.
Цитата: Skype от 23.08.2022 13:06:00
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстане Петр Врублевский
С русской фамилией и на русском языке призывает убивать русских и оно на гос.службе украины.
Кто он ??
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстане Петр Врублевский
С русской фамилией и на русском языке призывает убивать русских и оно на гос.службе украины.
Кто он ??
Эту фамилию я бы русской не назвал , скорее всего эта фамилия польских выродков .
" Кто он ?? "
Никто а что ? - это грязь в глобальном американском механизме по уничтожению государств и рано или поздно эта грязь попадет в фильтр который подлежит утилизации . Суть высказывания направлена на разжигание межнациональной вражды в Казахстане , с последующим ухудшением отношений между РК и РФ .
chimkentec 24.08.2022 в 02:07:06 # 802417
В Украине страшная беда.
В соседней громадной стране двадцать лет строили фашизм и теперь рехнулись настолько, что искренне верят в то, что убивая украинцев и разнося в хлам украинские города, они воюют с "натой" за мировое господство.
Ему, конечно, стоило бы сказать "россиян", но российская пропаганда сама усиленно выдает советское и российское за русское.