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Империя зла
МИД Украины явно поставил своим послам задачу перессориться со странами пребывания
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danilov 23 Августа 2022 в 18:35:51
Заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев выразил протест послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому в связи с его высказываниями в интервью казахстанскому блогеру.



«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову».

Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Как подчеркнули в МИДе, такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 23.08.2022 в 19:08:06   # 802393
в беседе казахстанскому блогеру Диас Кузаиров
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  KAN13 24.08.2022 в 00:02:39   # 802412

Судя по фото - вальяжный биомусор .
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