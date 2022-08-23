МИД Украины явно поставил своим послам задачу перессориться со странами пребывания

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danilov 23 Августа 2022 в 18:35:51
«В министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову».
Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Как подчеркнули в МИДе, такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами.