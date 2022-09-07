МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС

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danilov 07 Сентября 2022 в 12:24:54
▪️ нужна договоренность всех сторон на создание защитной зоны вокруг ЗАЭС во избежание повреждений
▪️ обстрелы электростанции могут привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов
▪️ необходимо прекратить все военные действия, которые могут повлиять на системы энергоснабжения станции
▪️ сторонам следует обеспечивать цепочки поставок для безопасности ЗАЭС, в том числе с помощью транспортных коридоров
▪️ необходимо гарантировать надежную коммуникацию станции со всеми внешними организациями
▪️ необходимы учения для отработки эффективного реагирования на станции при аварийной ситуации, миссия готова помочь
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Цитата: sergei55 от 07.09.2022 07:37:12
так кто обстреливал?или нельзя уже прямо сказать правду?
так кто обстреливал?или нельзя уже прямо сказать правду?
А что они могут сказать?
Заявить, что это РФ обстреливает ЗАЭС, которая находиться под ее контролем, в том числе своих же солдат? В это поверит только полный идиот.
Заявить, что стреляет ВСУ - значит косвенно поддержать террана ВВП и в целом Ужасный Кровавый Мордор™ против демократичного Запада...
Вот и приходится крутить задницей как проститутке в неудачный день.