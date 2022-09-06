Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе "в любой момент"

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danilov 07 Сентября 2022 в 12:26:27
"В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям — Anadolu) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
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Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
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