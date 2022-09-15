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Империя зла
Иран готов
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danilov 15 Сентября 2022 в 10:51:37
Иранский КСИР сделал заявление по поводу боевых действий между Арменией и Азербайджаном: «Любая серьезная война, которая может произойти на Кавказе, — это война против Ирана. Мы готовы»
Комментарии,
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Dimmon
15.09.2022 в 12:18:18
# 803005
а что же в прошлый раз не впряглись?
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