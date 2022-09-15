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Империя зла
Запад усиливает давление на Турцию, - Financial Times
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danilov 15 Сентября 2022 в 14:44:55
По информации Financial Times, Запад усиливает давление на Турцию в связи с российскими санкциями.
Так, США будут преследовать турецкие банки, имеющие связи с российской платежной системой МИР.

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