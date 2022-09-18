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Империя зла
Пелоси сделала в Армении несколько ярких заявлений
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danilov 18 Сентября 2022 в 21:34:14
- Мы решительно осуждаем нападения Азербайджана на Армению.
- Россия не смогла защитить суверенитет Армении.

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  Konstant 18.09.2022 в 21:35:35   # 803117
Вот и спалилась кто все затеял
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  vvka 18.09.2022 в 21:55:56   # 803118
Что эта Пениси или как ее там, делает в Армении? Все здравомыслящие люди понимают, что пространство между Мексикой и Канадой смердит и гадит по всему миру.
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