В Бельгии нашли мёртвым главного аудитора НАТО

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danilov 22 Декабря 2016 в 22:32:14
По данным местных СМИ, аудитор покончил с собой. Его обнаружили с простреленной головой. Однако родные не верят в версию суицида.
На имя 60-летнего погибшего чиновника было зарегистрировано три единицы оружия. Однако рядом с его телом обнаружили незарегистрированное оружие, передаёт Belg24.
Шанделон, главный аудитор НАТО, в частности занимался вопросами противодействия финансирования терроризма. Как пишут СМИ, он незадолго до гибели сообщал своему окружению, что получает странные звонки.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/950610/v_bielghii_nashli_miortvym_ghlavnog ho_auditora_nato
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