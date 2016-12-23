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Империя зла
США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах
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GoodZone 23 Декабря 2016 в 11:40:24
Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах. Документ, в соответствии с которым неправительственные организации признаются иноагентами, приобретают статус «предателя», считают в американском ведомстве.

Как говорится в сообщении Госдепа, Россия достигла «прискорбной вехи», включив в список иностранных агентов 150-ую неправительственную организацию. Использование термина «иностранный агент» — это «направленный выбор, который предполагает, что эти организации являются предателями», в то время как в список попали организации, «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».

Народ России, говорится в сообщении, «заслуживает сильного, демократического правительства, уважающего роль, которую гражданское общество играет в том, чтобы правительство оставалось ответственным и предоставляло важные услуги, а не душило важную работу неправительственных организаций». «Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и придерживаться своих обязательств в сфере международных прав человека», — отмечает американское ведомство.

Закон об НКО — иностранных агентах был принят в 2012 году. После этого появился специальный организация — иностранных агентов, который ведет Минюст. Иностранными агентами признаются те организации, которые получают финансирование из-за рубежа и при этом занимаются политической деятельностью.

Ранее, 8 декабря, член Совета по правам человека Евгений Ясин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал включение в реестр Левада-центра и международного «Мемориала». «Да, есть проблема», — признал президент. На встрече с правозащитниками 6 декабря первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко признал, что существуют случаи некорректной правоприменительной практики.

http://www.rbc.ru/politics/23/12/2016/585c417f9a7947255224b722?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top9
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bIP6bIC 23.12.2016 в 11:56:57   # 568526
Закон о прищемлении шаловливых ручек так горячо нас "любящих" иностранцев.
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  старик 23.12.2016 в 12:10:25   # 568535
Quote:
в список попали организации, «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».
А перелетные птицы об этом знают? Путин как то говорил, что Россия имеет за границей всего несколько НКО, а у америкосов только в России 150, это признанных иноагентами, а сколько еще не иноагентов? Птичек конечно жалко, но я бы вообще запретил эти НКО.
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  GoodZone 23.12.2016 в 12:40:29   # 568559
Я вообще не понимаю из-за чего такая шумиха... в законе нет ограничений на деятельность, нужно просто участвовать в политических процессах и признать факт финансирования из-за рубежа и явно указывать на то, что ты иностранный агент, а так функционируй в пределах законодательства... причем в США тебя за такую деятельность просто посадят, ты даже открыть организацию не успеешь... Чем не довольны? Уж как Мемориал манипулирует историческими данными (а это тоже часть политики) или фонд сороса финансирует НКО, которые позволяют себе в Россиии и у нас такое, за что и посадить не грех. Так что я бы их вообще запретил, а ключевых сотрудников "попросил" бы поработать лет 5 на благо Родины где-нибудь в негустонаселенной части страны с "прохладным" климатом и прекрасной нетронутой природой, свежий воздух им полезен...
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