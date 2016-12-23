США призвали Россию отменить закон об иностранных агентах

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GoodZone 23 Декабря 2016 в 11:40:24
Как говорится в сообщении Госдепа, Россия достигла «прискорбной вехи», включив в список иностранных агентов 150-ую неправительственную организацию. Использование термина «иностранный агент» — это «направленный выбор, который предполагает, что эти организации являются предателями», в то время как в список попали организации, «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».
Народ России, говорится в сообщении, «заслуживает сильного, демократического правительства, уважающего роль, которую гражданское общество играет в том, чтобы правительство оставалось ответственным и предоставляло важные услуги, а не душило важную работу неправительственных организаций». «Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и придерживаться своих обязательств в сфере международных прав человека», — отмечает американское ведомство.
Закон об НКО — иностранных агентах был принят в 2012 году. После этого появился специальный организация — иностранных агентов, который ведет Минюст. Иностранными агентами признаются те организации, которые получают финансирование из-за рубежа и при этом занимаются политической деятельностью.
Ранее, 8 декабря, член Совета по правам человека Евгений Ясин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскритиковал включение в реестр Левада-центра и международного «Мемориала». «Да, есть проблема», — признал президент. На встрече с правозащитниками 6 декабря первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко признал, что существуют случаи некорректной правоприменительной практики.
http://www.rbc.ru/politics/23/12/2016/585c417f9a7947255224b722?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top9
Комментарии, по рейтингу, по дате
в список попали организации, «которые борются с пытками, предотвращают распространение ВИЧ и СПИДа и даже защищают перелетных птиц».А перелетные птицы об этом знают? Путин как то говорил, что Россия имеет за границей всего несколько НКО, а у америкосов только в России 150, это признанных иноагентами, а сколько еще не иноагентов? Птичек конечно жалко, но я бы вообще запретил эти НКО.