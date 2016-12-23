▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Империя зла
У них это уже как флеш-моб идёт
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 23 Декабря 2016 в 14:23:39
Нидерланды, один из ТЦ
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Serg1986
23.12.2016 в 14:26:36
# 568639
Обезьяны!
поощрить (2)
|
покарать
Sangil 7222
23.12.2016 в 14:29:01
# 568644
поощрить
|
покарать
Sangil 7222
23.12.2016 в 14:29:06
# 568645
поощрить
|
покарать
КЕДЫ
23.12.2016 в 14:33:30
# 568650
что то быстро она поднялась.
поощрить
|
покарать
КЕДЫ
23.12.2016 в 14:33:54
# 568651
я не верю в эту хуйню.
поощрить
|
покарать
Мясников
23.12.2016 в 14:36:18
# 568655
Нет, ну вы видите какая же эта женщина не толерантная! Ужас просто! Как можно быть такой расистской сволочью?! Такие хорошие парни приехали, а она такая не толерантная...
поощрить
|
покарать
794
23.12.2016 в 15:52:09
# 568706
Кусок Дебила
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь