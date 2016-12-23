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Империя зла
У них это уже как флеш-моб идёт
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danilov 23 Декабря 2016 в 14:23:39
Нидерланды, один из ТЦ

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg1986 23.12.2016 в 14:26:36   # 568639
Обезьяны!
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  Sangil 7222 23.12.2016 в 14:29:01   # 568644
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  Sangil 7222 23.12.2016 в 14:29:06   # 568645
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  КЕДЫ 23.12.2016 в 14:33:30   # 568650
что то быстро она поднялась.
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  КЕДЫ 23.12.2016 в 14:33:54   # 568651
я не верю в эту хуйню.
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  Мясников 23.12.2016 в 14:36:18   # 568655
Нет, ну вы видите какая же эта женщина не толерантная! Ужас просто! Как можно быть такой расистской сволочью?! Такие хорошие парни приехали, а она такая не толерантная...
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  794 23.12.2016 в 15:52:09   # 568706
Кусок Дебила
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