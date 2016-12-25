Белый дом резко отреагировал на заявление Трампа об изменениях в ООН

Израиль заявил о нежелании выполнять резолюцию СБ ООН
Израиль заявил о том, что не намерен выполнять условия резолюции СБ ООН, запрещающей строительство новых поселений на палестинских территориях
Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях. «Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», — говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует издание Jerusalem Post http://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/Israel-rejects-the-anti-settlement-resolution-at-the-United-Nations-476367.
«Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной», — подчеркивается в заявлении, где резолюция названа «постыдной».
«Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции», — говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/12/2016/585d99b39a7947c8a870af39?from=newsfeed
Израиль заявил о том, что не намерен выполнять условия резолюции СБ ООН, запрещающей строительство новых поселений на палестинских территориях
Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях. «Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», — говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует издание Jerusalem Post http://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/Israel-rejects-the-anti-settlement-resolution-at-the-United-Nations-476367.
«Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной», — подчеркивается в заявлении, где резолюция названа «постыдной».
«Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции», — говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/12/2016/585d99b39a7947c8a870af39?from=newsfeed