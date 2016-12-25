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Империя зла
Белый дом резко отреагировал на заявление Трампа об изменениях в ООН
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danilov 25 Декабря 2016 в 00:30:07
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский.
Представитель Белого дома Бен Родс напомнил избранному президенту США Дональду Трампу, что до его вступления в должность 20 января 2017 года президентом остается Барак Обама.

"В каждый момент времени есть только один президент, и до 20 января это президент Обама", — журналистам в ходе телефонной конференции Родс, который занимает пост первого заместителя советника президента США по национальной безопасности.

США в пятницу воздержались при принятии резолюции СБ ООН с осуждением поселенческой деятельности Израиля. Трамп, который призвал наложить вето на резолюцию, заявил, что с его приходом к власти "в ООН все изменится после 20 января".

РИА Новости
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  Ал 25.12.2016 в 01:15:19   # 568979
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Израиль заявил о нежелании выполнять резолюцию СБ ООН
Израиль заявил о том, что не намерен выполнять условия резолюции СБ ООН, запрещающей строительство новых поселений на палестинских территориях
Израиль отказался выполнять принятую в пятницу вечером резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую строить новые еврейские поселения на палестинских территориях. «Израиль отвергает антиизраильскую резолюцию», — говорится в официальном сообщении правительства страны, которое цитирует издание Jerusalem Post http://www.jpost.com/Israel-News/Benjamin-Netanyahu/Israel-rejects-the-anti-settlement-resolution-at-the-United-Nations-476367.
«Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной», — подчеркивается в заявлении, где резолюция названа «постыдной».
«Израиль намерен дальше работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и всеми нашими друзьями в конгрессе, чтобы избежать негативных последствий этой абсурдной резолюции», — говорится в документе, изданном правительством Беньямина Нетаньяху.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/12/2016/585d99b39a7947c8a870af39?from=newsfeed
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