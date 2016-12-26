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Империя зла
25 лет назад
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danilov 26 Декабря 2016 в 15:25:08
"Возобладала линия на расчленение страны": 25 лет назад прекратил свое существование Советский Союз
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строитель
26.12.2016 в 16:13:53
# 569172
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Рамзес
26.12.2016 в 16:18:27
# 569173
Гнида меченная !
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Маке0912
26.12.2016 в 17:10:58
# 569183
Перестроился, такую страну развалил гад.
Лучше бы ты ты ушёл при ГКЧП.
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Денис222
26.12.2016 в 17:59:32
# 569188
Шлюха!
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