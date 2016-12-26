Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
25 лет назад
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2016 в 15:25:08
"Возобладала линия на расчленение страны": 25 лет назад прекратил свое существование Советский Союз

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 26.12.2016 в 16:13:53   # 569172
поощрить | покарать
  Рамзес 26.12.2016 в 16:18:27   # 569173
Гнида меченная !
поощрить (2) | покарать
  Маке0912 26.12.2016 в 17:10:58   # 569183
Перестроился, такую страну развалил гад.
Лучше бы ты ты ушёл при ГКЧП.
поощрить (1) | покарать
  Денис222 26.12.2016 в 17:59:32   # 569188
Шлюха!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь