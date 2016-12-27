Лесбиянки и феминистки Госдепа в панике

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danilov 27 Декабря 2016 в 22:39:51
Представители Трампа просят указать имена людей, занятых в подобных программах, подробности их деятельности, достижения, а также отчеты о затраченных средствах.
http://www.nytimes.com/interactive/2016/12/22/us/politics/document-trump-transition-state-dept-gender-related-staffing.html?_r=2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Еще много чего нароет. Этой гадюке он ещё много чего припомнит.
Хитрая жопа 28.12.2016 в 00:20:38 # 569472
Цитата: Маке0912 от 27.12.2016 23:49:28
Все равно под Клинтон копать начал.
Еще много чего нароет. Этой гадюке он ещё много чего припомнит.
Все равно под Клинтон копать начал.
Еще много чего нароет. Этой гадюке он ещё много чего припомнит.
Лишь бы здравствовал и не переобувался.