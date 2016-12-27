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Империя зла
Лесбиянки и феминистки Госдепа в панике
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danilov 27 Декабря 2016 в 22:39:51
Команда Дональда Трампа обратилась в Госдепартамент с требованием предоставить подробности о работе всех “гендерных программ”. Сюда относятся исследования, связанные с изучением “женского неравенства”, малого представительства женщин в различных профессиях и прочая чушь. Большинство из этих программ были созданы в период работы Хиллари Клинтон на должности Госсекретаря, и их курировала Мишель Обама.
Представители Трампа просят указать имена людей, занятых в подобных программах, подробности их деятельности, достижения, а также отчеты о затраченных средствах.
http://www.nytimes.com/interactive/2016/12/22/us/politics/document-trump-transition-state-dept-gender-related-staffing.html?_r=2
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  Маке0912 27.12.2016 в 23:49:28   # 569466
Все равно под Клинтон копать начал.
Еще много чего нароет. Этой гадюке он ещё много чего припомнит.
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  Хитрая жопа 28.12.2016 в 00:20:38   # 569472
Цитата: Маке0912 от 27.12.2016 23:49:28
Все равно под Клинтон копать начал.
Еще много чего нароет. Этой гадюке он ещё много чего припомнит.

Лишь бы здравствовал и не переобувался.
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