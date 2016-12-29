Шарлиебды глумится над катастрофой Ту-154

и ещёглавный редактор этого журнала ," В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."