Шарлиебды глумится над катастрофой Ту-154

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danilov 29 Декабря 2016 в 09:33:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
(команду Charlie Hebdo)
Расстрелять.
едридмадрид 29.12.2016 в 10:13:33 # 569772
Цитата: Templar от 29.12.2016 10:05:24
Шарлиебды... Мда, опять Данилов финтит?
Шарлиебды... Мда, опять Данилов финтит?
прикол в том состоит что , французам насрать на этот журнал ( основной массе ) , так как и всей ЕВРОПЕ , свои картинки они рисуют по всяким " знаковым событиям" где есть или нет жертвы ,
просто там привыкли что человек , так же как и пресса имеет право высказывать своё мнение ( главное чтоб соблюдались юридические законы Франции )
но а насчет МОРАЛИ - этого журнала - так там насрать многим на него
но только тут у нас , РАЗНОСЯТ это говнецо ( с моей точки зрения) по сайтам , тем самым ещё больше рекламируя этот журнал
а народ хамает и делает разносит дальше - этот душок
едридмадрид 29.12.2016 в 10:18:15 # 569773
Если бы тутешные или соседские придурковатые СМИ не поднимали и не освещали эту тему, то основная масса народа нашего и не знали бы про такую газетенку( журнальчик) и их пакости.
кстати в Германии , так же вышли карикатуры на теракт в Берлине ( грузовик в толпу вьехал)
Цитата: ЦМС от 29.12.2016 10:29:04
лучше вот это давайте смотреть. http://th-likethis.ru/news/2016-12-27-5332
лучше вот это давайте смотреть. http://th-likethis.ru/news/2016-12-27-5332
А лучше это. Полный вынос мозга.
вот
едридмадрид 29.12.2016 в 11:00:41 # 569794
Цитата: Стрельцов от 29.12.2016 10:56:27
не сначала их надо топтать а потом игнорить
не сначала их надо топтать а потом игнорить
Совести нет, карикатуры на пророка Мухамеда клепали.
Сейчас над погибшими глумятся в авиакатастрофе.
Сами напрашиваются пид...сы. Потом из себя жертву корчат.
едридмадрид 29.12.2016 в 12:02:18 # 569801
Цитата: Маке0912 от 29.12.2016 11:35:21
А кто то им сочувсвовал. Когда их постреляли.
А кто то им сочувсвовал. Когда их постреляли.
Министр Иностранных Дел РОССИИ господин ЛАВРОВ ,
" Сергей Лавров на Марше против террора в Париже. После расстрела журналистов Шарли "
едридмадрид 29.12.2016 в 12:05:23 # 569802
главный редактор этого журнала ,
" В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.
Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».
«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.
МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."
едридмадрид 29.12.2016 в 12:09:06 # 569803
" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал «Шарли Эбдо» «достаточно противоречивым изданием с малым тиражом», которое многие французы «не воспринимают и чувствуют себя оскорбленными его публикациями». Кроме того, Песков добавил, что такое издание неуместно в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия. "
но и от себя можно добавить , что и в Казахстане так же , недопустимы такие провокации,
ну а на сайте разносят это говнецо , МЛЯ ,
когда в стране где рисуют и издают картинки похер , ну а нам конеш , до этой ПРОВОКАЦИИ -
прям жить не можем
Он политик , его этикет обязывал в то время.
Политика дело тонкое.
Если бы он знал. Что что потом они над погибшими в авиакатастрофе глумится будут . Хер бы там был.
Шарли всех наеб...и.
Цитата: едридмадрид от 29.12.2016 12:05:23
и ещё
главный редактор этого журнала ,
" В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.
Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».
«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.
МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."
и ещё
главный редактор этого журнала ,
" В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.
Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».
«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.
МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."
Лишнее доказательство запущенного и необратимого маразма.
" Сергей Лавров на Марше против террора в Париже. После расстрела журналистов Шарли "
Политика - та ещё блядь .