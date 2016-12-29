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Империя зла
Шарлиебды глумится над катастрофой Ту-154
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danilov 29 Декабря 2016 в 09:33:43
Карикатуристы Charlie Hebdo вновь издеваются над памятью погибших людей. Журнал опубликовал карикатуру на последние секунды жизни пассажиров лайнера.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  794 29.12.2016 в 09:38:38   # 569760
их бы туда в тот злополучный самолет
(команду Charlie Hebdo)
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  Xrustalka 29.12.2016 в 09:47:42   # 569762
Горите в аду, идиоты! Нет оправдания подобному глумлению! Ничего святого нет, сволочи, не уважающие ни религию, ни чувства, ни горе людей. Да вернется им все многократно.
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  Manitu 29.12.2016 в 09:48:55   # 569763
Мало их стреляли. Дождутся повторения.
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  Serg155 29.12.2016 в 09:49:04   # 569764
Меньше нужно освещать эти выпады или впады в болезненное состояние шизофрении. Так мы свои нервы побережем и их отравим.
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  taraz1974 29.12.2016 в 09:51:05   # 569765
Зато эти уроды, на крови других людей, поднимают свой читательский рейтинг. А деньги, как говорится не пахнут.
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  ЦМС 29.12.2016 в 10:04:56   # 569770
Надпись гласит "Репертуар хора Красной Армии расширяется"...
Расстрелять.
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  Templar 29.12.2016 в 10:05:24   # 569771
Шарлиебды... Мда, опять Данилов финтит?
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  едридмадрид 29.12.2016 в 10:13:33   # 569772
Цитата: Templar от 29.12.2016 10:05:24
Шарлиебды... Мда, опять Данилов финтит?


прикол в том состоит что , французам насрать на этот журнал ( основной массе ) , так как и всей ЕВРОПЕ , свои картинки они рисуют по всяким " знаковым событиям" где есть или нет жертвы ,
просто там привыкли что человек , так же как и пресса имеет право высказывать своё мнение ( главное чтоб соблюдались юридические законы Франции )
но а насчет МОРАЛИ - этого журнала - так там насрать многим на него

но только тут у нас , РАЗНОСЯТ это говнецо ( с моей точки зрения) по сайтам , тем самым ещё больше рекламируя этот журнал

а народ хамает и делает разносит дальше - этот душок
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  едридмадрид 29.12.2016 в 10:18:15   # 569773
короче вывод
Если бы тутешные или соседские придурковатые СМИ не поднимали и не освещали эту тему, то основная масса народа нашего и не знали бы про такую газетенку( журнальчик) и их пакости.

кстати в Германии , так же вышли карикатуры на теракт в Берлине ( грузовик в толпу вьехал)
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  ЦМС 29.12.2016 в 10:24:04   # 569774
да, пожалуй самое правильное будет - полный игнор.
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  ЦМС 29.12.2016 в 10:29:04   # 569776
лучше вот это давайте смотреть. http://th-likethis.ru/news/2016-12-27-5332
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  Лысый 29.12.2016 в 10:32:49   # 569779
Цитата: ЦМС от 29.12.2016 10:29:04
лучше вот это давайте смотреть. http://th-likethis.ru/news/2016-12-27-5332


А лучше это. Полный вынос мозга.

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  Пришелец 29.12.2016 в 10:34:39   # 569782
вот
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  Стрельцов 29.12.2016 в 10:56:27   # 569791
не сначала их надо топтать а потом игнорить
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  едридмадрид 29.12.2016 в 11:00:41   # 569794
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  Маке0912 29.12.2016 в 11:35:21   # 569795
А кто то им сочувсвовал. Когда их постреляли.
Совести нет, карикатуры на пророка Мухамеда клепали.
Сейчас над погибшими глумятся в авиакатастрофе.
Сами напрашиваются пид...сы. Потом из себя жертву корчат.
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  едридмадрид 29.12.2016 в 12:02:18   # 569801
Цитата: Маке0912 от 29.12.2016 11:35:21
А кто то им сочувсвовал. Когда их постреляли.






Министр Иностранных Дел РОССИИ господин ЛАВРОВ ,
" Сергей Лавров на Марше против террора в Париже. После расстрела журналистов Шарли "
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  едридмадрид 29.12.2016 в 12:05:23   # 569802
и ещё
главный редактор этого журнала ,

" В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.

Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».

«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.

МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."


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  едридмадрид 29.12.2016 в 12:09:06   # 569803
но а теперь ПОВТОРЮ свою мыслю , но и не только свою

" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал «Шарли Эбдо» «достаточно противоречивым изданием с малым тиражом», которое многие французы «не воспринимают и чувствуют себя оскорбленными его публикациями». Кроме того, Песков добавил, что такое издание неуместно в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия. "

но и от себя можно добавить , что и в Казахстане так же , недопустимы такие провокации,

ну а на сайте разносят это говнецо , МЛЯ ,
когда в стране где рисуют и издают картинки похер , ну а нам конеш , до этой ПРОВОКАЦИИ -
прям жить не можем
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  Маке0912 29.12.2016 в 12:15:44   # 569805
Он специально позади встал.
Он политик , его этикет обязывал в то время.
Политика дело тонкое.
Если бы он знал. Что что потом они над погибшими в авиакатастрофе глумится будут . Хер бы там был.
Шарли всех наеб...и.
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  Xrustalka 29.12.2016 в 12:36:32   # 569809
Цитата: едридмадрид от 29.12.2016 12:05:23
и ещё
главный редактор этого журнала ,

" В Кремле назвали карикатуры «Шарли Эбдо» кощунством, практически все российские СМИ чуть ли не начинали выпуски новостей по этой теме.

Главный редактор журнала «Шарли Эбдо» Жерар Биар сразу выступил с ответом на заявления российских журналистов и чиновников и сказал, что реакция России - это «обычная манипуляция, стандартная для тоталитарных режимов».

«Наш журнал не должен быть примером уважительного отношения. Вместо этого мы уважаем ценности демократии и свободы слова, чего российские власти в этом случае не делают», — заявил Жерар Биар.

МИД Франции тоже не осталось в стороне и опубликовало свое заявление, в котором говорится о том, что «журналисты могут свободно выражать свои мысли во Франции, власть в это не вмешивается»."

Лишнее доказательство запущенного и необратимого маразма.
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  KAN13 29.12.2016 в 12:38:59   # 569812
Министр Иностранных Дел РОССИИ господин ЛАВРОВ ,
" Сергей Лавров на Марше против террора в Париже. После расстрела журналистов Шарли "

Политика - та ещё блядь .
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