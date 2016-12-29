Трамп заявил о срыве плавной передачи власти из-за Обамы

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danilov 29 Декабря 2016 в 09:44:30
«Делаю все возможное, чтобы игнорировать множество подстрекательских заявлений и препон со стороны президента Обамы. Я думал, что переход будет плавным. Нет!» – написал Трамп в своем Twitter.
Накануне один из ближайших соратников Трампа Ньют Гингрич не исключил, что почти три четверти указов Обамы могут быть аннулированы. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по мнению наблюдателей, в последние недели Барак Обама и его администрация провели целый ряд решений, целью которых очевидно является создание препон для работы команды Трампа. Не в последнюю очередь речь об усугублении конфронтации с Россией – было расширено действие «акта Магнитского», введены новые антироссийские санкции, сюда же можно отнести передачу систем ПВО сирийским боевикам.
Однако Обама вредит Трампу и на других направлениях. Например, так можно воспринимать решение уходящей администрации заморозить добычу нефти на американском арктическом шельфе.
После победы Трампа на выборах Обама неоднократно публично заявлял, что является сторонником плавной передачи власти команде республиканца.
http://vz.ru/news/2016/12/28/851756.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 29.12.2016 в 09:52:20 # 569766
лучше учите их язык и НОВОСТИ будете смотреть и переводить в оригинале
вот более СОЛИДНЫЙ источник , чем росспресса ))
" Избранный президент США Дональд Трамп поменял свое мнение о том, как проходит процесс передачи власти к нему от действующего президента страны Барака Обамы, охарактеризовав его как «гладкий», передает Associated Press"
едридмадрид 29.12.2016 в 09:54:47 # 569769
«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?» "
так что , выложенную НОВОСТЬ можно скинуть в помойку , потому что ТРАМП - это непонятный и непостоянный чел , сегодня одно говорит , завтра другое , этакий финансовый авантюрист ( но не как не политик )
едридмадрид 29.12.2016 в 10:51:31 # 569789
Цитата: Pooman от 29.12.2016 10:45:55
Трампушку не любят из за разделяющихся взглядов между пока действующим Пидором(черным) Обамой, по многим острым вопросам!
Трампушку не любят из за разделяющихся взглядов между пока действующим Пидором(черным) Обамой, по многим острым вопросам!
поменай методичку , и выкинь старую ,
как только основная масса народу американского ( по их выборной системе ) избрала республиканца Трампа в президенты ,
ТРАМПНАШ , скоро когда день начинать будешь , после российского гимна , будешь петь гимн американский )))
такой сейчас ветер дует , от соседей пока ТРАПМНАШ не накосячет по крупному )))