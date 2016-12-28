Европа готовится к масштабной конфискации активов?

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danilov 29 Декабря 2016 в 09:46:26
Как пишет Vestifinance.ru, поводом для таких мер является «закрытие маршрута финансирования действий террористов» в Европе. При этом ЕК, судя по всему, связывает ограничения с трагедией в Берлине на прошлой неделе, пишет Reuters.
Учитывая все происходящие процессы, очень скоро владение золотом в инвестиционных целях может быть признано незаконным, а также стоит ожидать дальнейшего ужесточения контроля за движением капитала.
Тем не менее, атаки террористов могут быть только предлогом для Европейской комиссии, которая уже давно задумывалась об ужесточении механизмов регулирования движения капитала, особенно если мы говорим о вывозе его из Европы.
После терактов в Париже в ноябре 2015 г. ЕС запустил «план действий по борьбе с финансирование терроризма», и ограничительные меры являются его частью.
В соответствии с новыми предложениями, таможенники в странах Европейского Союза могут осуществлять проверку наличных средств и платежных карт, отправленных по почте или грузовых перевозках.
Кроме того, власти смогут изымать денежные средства или драгоценные металлы, перевозимые подозрительными лицами, въезжающими в ЕС.
Люди, которые имеют при себе более 10 тыс. евро наличными должны об этом заявить на таможне при въезде в ЕС. По новым правилам, власти могут изымать деньги даже в том случае, если объем средств меньше этого порога, если есть «подозрения в преступной деятельности», говорится в записке исполнительной комиссии ЕС.
По мнению представителей ЕС, такие меры необходимы, поскольку расследования показали, что некоторых из недавних атак в Европе проводились за счет ограниченных средств, иногда поступающих из-за пределов ЕС.
ЕК также рассматривает вопрос создания специальной программы отслеживания финансирования терроризма в сотрудничестве с США. Это означает широкие полномочия по проверке банковских переводов вообще любых потребителей, поэтому пока законодатели ЕС выступают против такой инициативы.
План дополняет предыдущие предложения ЕК по усилению контроля за виртуальными валютами, такими как Bitcoin и предоплаченных картами. По данным французских властей, именно эти средства использовались для финансирования взрывов.
Страны ЕС поддержали эти предложения во вторник. По условиям сделки, которая по-прежнему нуждается в одобрении Европарламента, владельцы предоплаченных карт должны показать некоторую форму идентификации, если они делают платежи более 150 евро.
Комиссия также предлагает ввести общие правила для всех 28 стран ЕС по замораживанию «финансовых ресурсов террористов». Эти правила заключаются в конфискации активов даже тех, кто только предположительно связан с преступниками.
Иными словами, наличные деньги, криптовалюты, драгоценные металлы и предоплаченные карты теперь признаются инструментами террористов, и их можно конфисковать, если их держать кажется подозрительным. Правда, по всей этой риторике получается, что подозрения уже можно вызвать лишь фактом владения этими активами.
http://www.armbanks.am/2016/12/28/104630/
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