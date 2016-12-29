Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ДАИШ

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danilov 29 Декабря 2016 в 10:38:02
Эрдоган подчеркнул, что силы коалиции не выполняют своих обязательств по борьбе с ДАИШ.
«Сейчас они поддерживают террористические группы, в том числе ДАИШ, YPG («Отряды народной самообороны», связанные с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. – Ред.) и ПДС (крупнейшая курдская партия в Сирии «Демократический союз». – Ред.)», - цитирует Эрдогана агентство Рейтер.
Ранее США в поддержке террористов обвинил президент Сирии Башар Асад. По его мнению, захватившие Пальмиру боевики прибыли в этот сирийский город либо при прямой поддержке американцев, либо с их ведома.
http://www.aif.ru/politics/world/erdogan_obvinil_koaliciyu_vo_glave_ ssha_v_podderzhke_igil
Госдеп ответил Эрдогану про поддержку Штатами ДАИШ
США открестились от обвинений турецкого лидера, назвав их бездоказательными.
Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер сделал заявление по поводу обвинений, прозвучавших из уст президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес нынешней администрации Белого дома, в том, что Вашингтон осуществляет поддержку террористических формирований в Сирии, в том числе и ДАИШ.
Официальный представитель Госдепа в категоричной форме отверг обвинения Эрдогана, причем, главным аргументом Тонера стало то, что президент Турции не предоставил конкретных доказательств.
Чиновника не смутил тот факт, что само внешнеполитическое ведомство США очень часто оперирует бездоказательными обвинениями в адрес других стран, на считая своим долгом подкреплять их какими-то фактами.
"Это заявление президента Турции просто нелепое... Нет никаких оснований обвинять антитеррористическую коалицию, возглавляемую США, в поддержке террористов... Если посмотреть на то, что мы (коалиция - прим. ред.) делаем на севере Сирии и в Ираке, станет очевидно, что мы на 100% привержены своей цели разгромить и уничтожить "Исламское государство"... США занимаются борьбой с террористами и в других странах", - заявил Тонер, слова которого приводит ТАСС.
По словам дипломата, ему не понятны настроения главы турецкого государства, ведь в последнее время "США конструктивно работают с властями Турции.
"Наш диалог продолжается, - заявил он, добавив, что Белый дом даже не возражает против переговоров по Сирии, проводимых между Москвой и Анкарой.
"Мы продолжаем считать, что для выработки конструктивного решения по сирийскому урегулированию все заинтересованные стороны должны прийти к согласию", - добавил официальный представитель Государственного департамента США.
Напомним, что накануне президент Турции, выступая на пресс-конференции в Анкаре, заявил, что в его распоряжении имеются неопровержимые доказательства поддержки США и партнеров по коалиции террористов из ДАИШ.
Пушков согласился с заявлением Эрдогана о поддержке ДАИШ со стороны США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что согласен с мнением президента Турции Реджепа Эрдогана, заявившего, что у него есть веские доказательства сотрудничества возглавляемой США коалиции в Сирии с террористами «Исламского государства».
«Эрдоган прав: есть много фактов, которые подтверждают поддержку террористических организаций со стороны США. Нелепы попытки госдепа опровергнуть очевидное», - заявил Пушков в Twitter.
Напомним, ранее представитель Госдепа США Марк Тонер на брифинге опроверг заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что американская коалиция в Сирии поддерживает террористов ДАИШ. Эрдоган ранее заявлял, что у него есть доказательства такой поддержки со стороны США.
Президент Сирии Башар Асад ранее обвинил США в причастности к захвату террористами ДАИШ Пальмиры.
http://www.vz.ru/news/2016/12/28/851653.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 29.12.2016 в 10:43:18 # 569786
а ну ка, кому не лень посмотрите тут на сайте новости( архив) , как толпы бензовозов идут в Турцию , а чьи это бензовозы и что в обмен шло ,
и вообще где лечились эти бармалеи ?
ну а теперь основной массе народу , нужно вбить в голову что " нож из спины вытащили , и раны как не бывало "
теперь смело кушаем фрукты и овощи с тех берегов , и носим трусы так же от туда ))))
Все мы гости 29.12.2016 в 12:54:00 # 569816