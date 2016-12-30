США высылают 35 российских дипломатов из страны

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danilov 30 Декабря 2016 в 12:30:34
США закрывают дипмиссии России в Нью-Йорке и Мэриленде
Соединённые Штаты закрывают диппредставительства России, расположенные в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
«Эти меры были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов со стороны России и действия, которые не соответствуют дипломатической практике», — приводит агентство слова источника.
Ранее стало известно, что Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
https://russian.rt.com/world/news/346340-ssha-dipmissii-nyu-iork
Мария Захарова Obama's Coming Out
Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме - это не Администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально.
Самое удивительное, что, так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу.
Из этой группы спойлеров жалко только Керри. Он не был союзником. Но он старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.
А над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать. Не дай Бог ни одному Госсекретарю вытерпеть то, что пришлось испытать ему. Господин Керри, в этот тяжелый для Соединенных Штатов момент Вы позволите высказать Вам слова солидарности - Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса Вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибёшь.
Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным Президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанёс его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды. Комплексными должны были быть шаги на Ближнем Востоке, а не месть.
Всё, занавес. Дурной спектакль окончен. Весь мир , от партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и её лидерству, нанесённый Бараком Обамой и его малограмотной внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет - исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не мог бы сделать хуже.
PS Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего.
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10211973994414891
Москва учтет, что решение о санкциях принимал уходящий президент США
Москва будет учитывать тот факт, что введение новых санкций в отношении России принимал действующий президент США Барак Обама. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас визави президента (Владимира) Путина является президент Обама, и эти решения также принимал президент Обама. Не президент, который является избранным президентом, и он возглавит государство через три недели. Конечно, этот фактор, так или иначе, будет учитываться», — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
29 декабря Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 30.12.2016 в 12:57:55 # 570005
плетью обаму не перешибёшь
Это специально или очепятка?
это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких.Обамке впору застрелиться!
едридмадрид 30.12.2016 в 16:50:41 # 570056
Цитата: старик от 30.12.2016 16:17:45
Захарова отхлестала администрацию и самого президента. Quote:
Захарова отхлестала администрацию и самого президента. Quote:
это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких.Обамке впору застрелиться!
да Захарова -врёт -как пляшет перед вьетнамцами ,
недавно школу англо -американскую не закрываем ( где дети послов учатся ) а на самом деле всё по другому , а ещё запретили посещать иностранцам дом отдыха в Серебряном Бору
эх не додумал обамка выслать всех детей и любовниц и жен , российских дипломатов и прочих , вот тогда бы ещё больше НАПРЯГЛИСЬ в МИДе , а то так ответные меры - всё по детям ,
хотя Путину предлогает выслать - 35 дипломатов ( но я так думаю , ему слабо это сделать , вышлит 10-15 , так для того чтоб ватные мозги радовались и всё)))
Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы https://ria.ru/world/20161230/1484964550.html
Хитрая жопа 30.12.2016 в 19:33:00 # 570088