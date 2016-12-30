Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном

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danilov 30 Декабря 2016 в 14:21:47
"При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями", - сказали агентству "Интерфакс" в ведомстве.
В Минобороны считают, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время, "видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям". "Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь", - отметили в ведомстве.
Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. "Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения", - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его данным, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.
Позднее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступление азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. "Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян", - отметили в Минобороны.
Согласно сообщению, Министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.
Интерфакс
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 30.12.2016 16:26:04Не совсем так.
По логике армяне вряд ли будут лезть на рожон, им просто надо чтобы их не трогали. Аналогично Донбассу.
По логике армяне вряд ли будут лезть на рожон, им просто надо чтобы их не трогали. Аналогично Донбассу.
едридмадрид 30.12.2016 в 16:54:08 # 570058
Цитата: Samruk от 30.12.2016 16:42:15
а может это и не армяне и не азеры, просто группа заказных морских котиков постреляла и в ту и в эту стороны границы
а может это и не армяне и не азеры, просто группа заказных морских котиков постреляла и в ту и в эту стороны границы
явно Обамка , но что ему ещё остается делать , ключи и коды от российских подъездов он Трампу оставил , тот теперь смотряший за российским порядком в домах
а погранцы с обоих сторон сидят и чаи попивают
и смотрят -как провокаторы с другой страны по нетралке бегают и их провоцируют ,
а самая главное - провокатор там Обамка - вот он , от души постреля то в сторону армян , то в сторону азербайджанцев ,