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Империя зла
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном
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danilov 30 Декабря 2016 в 14:21:47
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана, утверждают в Баку в Министерстве обороны.

"При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями", - сказали агентству "Интерфакс" в ведомстве.

В Минобороны считают, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время, "видимо, не на руку армянской стороне, и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям". "Министерство обороны заявляет, что если противник будет продолжать подобные действия, то столкнется с большим числом потерь", - отметили в ведомстве.

Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. "Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения", - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, в бою погибли трое армянских военнослужащих и до семи бойцов противника.

Позднее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступление азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. "Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, Министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.

Интерфакс
Комментарии, по рейтингу, по дате
  BioSSiK 30.12.2016 в 16:12:56   # 570038
еще одни бараны которые сталкиваются лбами
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  старик 30.12.2016 в 16:26:04   # 570043
По логике армяне вряд ли будут лезть на рожон, им просто надо чтобы их не трогали. Аналогично Донбассу.
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  Zoggyla 30.12.2016 в 16:31:12   # 570049
Цитата: старик от 30.12.2016 16:26:04
По логике армяне вряд ли будут лезть на рожон, им просто надо чтобы их не трогали. Аналогично Донбассу.
Не совсем так.
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  Samruk 30.12.2016 в 16:42:15   # 570052
а может это и не армяне и не азеры, просто группа заказных морских котиков постреляла и в ту и в эту стороны границы
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  едридмадрид 30.12.2016 в 16:54:08   # 570058
Цитата: Samruk от 30.12.2016 16:42:15
а может это и не армяне и не азеры, просто группа заказных морских котиков постреляла и в ту и в эту стороны границы

явно Обамка , но что ему ещё остается делать , ключи и коды от российских подъездов он Трампу оставил , тот теперь смотряший за российским порядком в домах

а погранцы с обоих сторон сидят и чаи попивают

и смотрят -как провокаторы с другой страны по нетралке бегают и их провоцируют ,
а самая главное - провокатор там Обамка - вот он , от души постреля то в сторону армян , то в сторону азербайджанцев ,
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