Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США

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danilov 30 Декабря 2016 в 20:07:49
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.
«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов.
Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа", — говорится в заявлении президента.
«Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль.
Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом», — отметил президент.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Викторовна 30.12.2016 в 21:22:34 # 570104
Красиво в обаму вошел .
Quote:
Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы https://ria.ru/world/20161230/1484964550.html
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили "троллинг" со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.
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"Хромая утка" (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как "провальный", "жалкий", "ничтожный".
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили "троллинг" со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.
...
...
"Хромая утка" (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как "провальный", "жалкий", "ничтожный".
МишкаНаСевер 31.12.2016 в 00:53:42 # 570138
danilov 31.12.2016 в 01:00:51 # 570140
Иоанн IV, письмо Юхану III шведскому
А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, - так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете. а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем
А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, - так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете. а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем
Цитата: franc1 от 31.12.2016 01:10:03
Клуб лизоблюдов Путина!
Клуб лизоблюдов Путина!
А ты из чьих будешь..? А..из нурклуба..
Читаю эти пафосные комменты,аж смешно становится.