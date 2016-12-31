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Империя зла
Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США
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danilov 30 Декабря 2016 в 20:07:49
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство предлагает президенту России Владимиру Путину объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четырёх сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов.

Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д.Трампа", — говорится в заявлении президента.

«Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль.

Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом», — отметил президент.



RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 30.12.2016 в 20:26:08   # 570093
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  старик 30.12.2016 в 20:26:19   # 570094
И здесь переиграл! Опять оплеуха обамке:"Мы не будем опускаться до уровня кухонных разборок". Все! С приветом много раз опущенному президенту.
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  КЕДЫ 30.12.2016 в 20:48:52   # 570099
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  Викторовна 30.12.2016 в 21:22:34   # 570104
Тонкий троллинг !
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  KAN13 30.12.2016 в 21:36:33   # 570107

Красиво в обаму вошел .
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  Nekrun 30.12.2016 в 21:42:50   # 570108


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  Ал 30.12.2016 в 21:44:06   # 570110
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  Ал 30.12.2016 в 21:48:15   # 570111
Немного флейма в тему
Quote:
Западные СМИ оценили "троллинг" российского посольства в адрес Обамы https://ria.ru/world/20161230/1484964550.html
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Западные СМИ оценили "троллинг" со стороны посольства России в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов твитом с изображением хромой утки.
...

...
"Хромая утка" (англ. Lame duck) — неформальный термин, который применяют по отношению к президенту, готовящемуся покинуть свой пост. Вне контекста значения слова lame несут в основном негативный оттенок — его переводят как "провальный", "жалкий", "ничтожный".

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  Ал 30.12.2016 в 22:25:28   # 570119

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  Temka 30.12.2016 в 22:59:00   # 570122
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  Рамзес 30.12.2016 в 23:17:29   # 570123
Володенька тролль еще тот .
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  Aboka 31.12.2016 в 00:30:14   # 570137
Очень достойный ответ, чёткий!
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  МишкаНаСевер 31.12.2016 в 00:53:42   # 570138
Меня во всем этом пугает то, что практически везде идет шапкозакидательство, а это мы уже проходили. Я за Путина всей душой (прости меня КНБшник), но мыслить стоит здраво
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  danilov 31.12.2016 в 01:00:51   # 570140
Quote:
Иоанн IV, письмо Юхану III шведскому

А что ты обращался к нам с лаем и дальше хочешь лаем отвечать на наше письмо, так нам, великим государям, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит, да и писать лай не подобает великим государям; мы же писали к тебе не лай, а правду, а иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснить, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, захочешь лаять для забавы, - так то твой холопский обычай: тебе это честь, а нам, великим государям, и сноситься с тобой - бесчестие, а лай тебе писать - и того хуже, а перелаиваться с тобой - горше того не бывает на этом свете. а если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Отныне, сколько ты ни напишешь лая, мы тебе никакого ответа давать не будем
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  franc1 31.12.2016 в 01:10:03   # 570141
Клуб лизоблюдов Путина!
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  jumanjiqz 31.12.2016 в 01:34:58   # 570144
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  Makintosh 31.12.2016 в 02:32:58   # 570150
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  franc1 31.12.2016 в 03:02:40   # 570151
Makintosh,Не угадал,я из клуба здравого смысла.
Читаю эти пафосные комменты,аж смешно становится.
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