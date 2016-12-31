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Империя зла
Захарова назвала ложью сообщения о закрытии англо-американской школы в Москве
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danilov 31 Декабря 2016 в 01:08:14
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью информацию о закрытии англо-американской школы в Москве.

«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Москве прекратит работу англо-американская школа, что станет ответом на санкции, введённые США.

29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 31.12.2016 в 01:22:09   # 570142
Обама уйди спокойно.
Потерпи три недели.
Трамп все твои последнии санкции отменит.
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  Kalhaman 31.12.2016 в 01:44:38   # 570145
В шоке. Прочитал ленту Захаровой, столько ненависти к Украине и Америке! Она так старается оставить как можно больше говна, но понимает ли она, что за столь пафосным названием ее дожности ничего по сути нет. Т.е. ее работа это просто сеять вражду и оставлять как можно больше говна в фейсбуке. После женитьбы я стал женоненавистником. И я понимаю, что женщины глупы от природы. Но работать в миде представителем и так себя не любить, понимая что тебя используют как кондом - это мне непонятно!
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