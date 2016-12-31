Захарова назвала ложью сообщения о закрытии англо-американской школы в Москве

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danilov 31 Декабря 2016 в 01:08:14
«Американские официальные лица «анонимно пробрифинговали» свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей», — написала Захарова в Facebook.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в Москве прекратит работу англо-американская школа, что станет ответом на санкции, введённые США.
29 декабря действующий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций в отношении России за якобы вмешательство российских хакеров в выборы президента США. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.
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Потерпи три недели.
Трамп все твои последнии санкции отменит.