Теракт в ночном клубе Стамбула

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danilov 01 Января 2017 в 14:26:49
Неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова в Новогоднюю ночь. По другим данным, нападавших было несколько. Сообщается, что они были одеты в костюмы Санта-Клаусов. Перед тем, как проникнуть в клуб, преступники убили двух человек, среди них один полицейский.
Власти уже назвали произошедшее терактом.
На момент нападения в клубе находились как минимум 700 человек.
На данный момент, опознано 21 тело.
“39 человек погибли, 21 из них был опознан. Мы все еще работаем над идентификацией 18 жертв. 16 были иностранцами,” – сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
Клуб находится в людном стамбульском районе Ортакёй и является крайне популярным как у местных жителей, так и у гостей столицы.
Спасаясь от нападения, несколько человек спрыгнули с набережной в Босфор. Они были спасены полицией, оперативно прибывшей на место происшествия.
http://ru.euronews.com/2017/01/01/turkey-push-tr
Казахстанцев среди жертв теракта в ночном клубе в Стамбуле нет - МИД РК
Жертв и пострадавших среди граждан Казахстана в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь нет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный в костюме Санта Клауса, вооруженный гранатами и гладкоствольными ружьями, открыл беспорядочный огонь в ночном клубе Reina. В результате террористической атаки погибли 39 человек, госпитализировано 69 человек, среди которых есть иностранцы.
Департамент индустрии туризма МИД РК рекомендует казахстанцам, находящимся в Турции, быть осторожнее и оставаться в безопасных местах. Не покидать без крайней необходимости территорий гостиниц, избегать мест большого скопления людей.
"Решительно осуждаем террористический акт, совершенный в Стамбуле 1 января 2017 года и приведший к гибели десятков человек. Мир столкнулся с еще одним проявлением терроризма в виде такого гнусного преступления, организаторы и вдохновители которого должны быть выявлены и понести заслуженное наказание. Искренне соболезнуем семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым, а властям и народу братской Турции – силы, выдержки и упорства в борьбе с терроризмом", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что атаковавший ночной клуб террорист был ликвидирован. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой злоумышленник расстреливает посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле.
https://tengrinews.kz/world_news/kazahstantsev-sredi-jertv-terakta-nochnom-klube-stambule-mid-309274/