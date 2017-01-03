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Империя зла
Группировка ДАИШ объявила Турцию "объектом своего регионального джихада"
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danilov 03 Января 2017 в 14:37:18
Террористическая группировка ДАИШ в последних утверждениях в социальных сетях назвала Босфорский пролив и Университет Стамбула двумя главными объектами своих следующих атак в Турции.

По сообщению ИА Тасним, в ноябре 2016 г. в своих высказываниях в социальных сетях салафиты - сторонники ДАИШ утверждают, что эта террористическая группировка "намерена захватить Турцию". Салафитские группировки в социальных сетях также активно призывают своих сторонников терроризировать население и дестабилизировать ситуацию в Турции.

В 2016 г. ДАИШ, объявив "мобилизацию" своих сторонников в Турции и войну турецкому правительству, спровоцировала несколько терактов в этой стране. Основными объектами атак террористов ДАИШ в этих высказываниях называются Босфорский пролив и Стамбульский университет.

http://parstoday.com/ru/news/middle_east-i55642
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.01.2017 в 16:21:38   # 570467
Эрдогаша доигрался.
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  Ap6ubergenov 03.01.2017 в 16:59:02   # 570474
С Сирии выкурили, теперь будут в Турции опозицию умеренную создавать?
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  baglankz 03.01.2017 в 18:47:29   # 570487
Раньше надо было думать Кирдогану, а не бизнес делать. Змею надо было давить в ее же норе. Путин это сразу просек, и начал давить в Сирии-логово змеиное.
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