Группировка ДАИШ объявила Турцию "объектом своего регионального джихада"

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danilov 03 Января 2017 в 14:37:18
По сообщению ИА Тасним, в ноябре 2016 г. в своих высказываниях в социальных сетях салафиты - сторонники ДАИШ утверждают, что эта террористическая группировка "намерена захватить Турцию". Салафитские группировки в социальных сетях также активно призывают своих сторонников терроризировать население и дестабилизировать ситуацию в Турции.
В 2016 г. ДАИШ, объявив "мобилизацию" своих сторонников в Турции и войну турецкому правительству, спровоцировала несколько терактов в этой стране. Основными объектами атак террористов ДАИШ в этих высказываниях называются Босфорский пролив и Стамбульский университет.
http://parstoday.com/ru/news/middle_east-i55642
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Ap6ubergenov 03.01.2017 в 16:59:02 # 570474