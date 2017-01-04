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Империя зла
Новый год в Европе: во Франции сожгли 650 машин, в Польше - погромы из-за убийства
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danilov 04 Января 2017 в 11:18:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
  портфил 04.01.2017 в 11:31:23   # 570602
что имеем , в Франции - последние полтора десятка лет - это новогодная традиция , сжигать машины

вернемся в историю
2015 год
" Как сообщил французский министр внутренних дел Мануэль Вальс, в ночь с 31 декабря на 1 января в разных городах страны сгорели 1067 автомобилей и убиты три человека. Все убитые были зарезаны в драках или при ограблении."
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  портфил 04.01.2017 в 11:33:45   # 570606
ну а теперь как гворится , итог
как раз для типчиков местных , чтоб дальше сопли жевали )))))))))))))))))))( про то как это Европа загнивает )))

" Информация о 1067 сгоревших авто — это, наоборот, хорошие новости, потому что в год назад сожгли ещё больше — 1193. А сейчас — на 10% меньше. Таким образом, можно констатировать серьезное снижение на 126 случаев, что составляет 10,7%", — заявил министр МВД Мануэль Вальс. А вообще, в прошлом году там, по оценкам полиции, пожарных и страховщиков, подожгли от 60 до 80 тысяч машин (в 2005, во время беспорядков арабья — 8800 машин). "

" стати, в новый 2013 год во Франции сгорели еще больше машин – почти 1200.

Между тем, «праздничные» поджоги автомобилей в стране устраивают уже лет 15, в основном – в Новый год и в День взятия Бастилии."
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  портфил 04.01.2017 в 11:40:36   # 570610
что за нах ))
неуспел появится , так админ подчищает посты ))
эх времена , эх нравы , а на этой "помойке пророссийской " ничего не меняется ,
откуда деньги , тех и лижем ,

ну что такое было в посте , где сказано что не 650 машин , а практически на 200 больше сожгли в реале ?
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  Zoggyla 04.01.2017 в 11:44:34   # 570614
Явление, блят, народу!
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  KAN13 04.01.2017 в 12:10:32   # 570625
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  Super 04.01.2017 в 13:24:22   # 570650
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
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  портфил 04.01.2017 в 13:30:58   # 570651
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)


иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,

ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
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  Super 04.01.2017 в 13:33:50   # 570653
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)


иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,

ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ

Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
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  Zoggyla 04.01.2017 в 13:34:42   # 570654
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
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У меня такое ощущение , что время пошло - скоро в баню.
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  портфил 04.01.2017 в 13:37:18   # 570655
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,

а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,

только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
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  портфил 04.01.2017 в 13:41:19   # 570658
Цитата: Super от 04.01.2017 13:33:50
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)


иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,

ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ

Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.


да иди раскажи - это во времена декабристов ,

когда каждая семья в российской империи ( в основном элитная часть ) , а не серая масса крепостных ,
считала своим ВТОРЫМ родным языком - французский ,
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  Zoggyla 04.01.2017 в 13:42:59   # 570659
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  Super 04.01.2017 в 13:45:09   # 570660
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,

а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,

только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.

Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
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  Super 04.01.2017 в 13:54:05   # 570663
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:41:19
Цитата: Super от 04.01.2017 13:33:50
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)


иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,

ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ

Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.


да иди раскажи - это во времена декабристов ,

когда каждая семья в российской империи ( в основном элитная часть ) , а не серая масса крепостных ,
считала своим ВТОРЫМ родным языком - французский ,
Вот скажите честно вам так хочется что бы все ценности что сейчас в европе были у нас что вы так за них? И вы настолько ограниченны в уме фантазии что сами не в состояние свое общество построить без чужых ценностей. Ну а если нравится так почему здесь сидеть и говорить как там хорошо. Мы тут не хотим их жизни а из за одного вас мучатся потом всем народом это уже слишком.
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  портфил 04.01.2017 в 13:55:24   # 570664
Цитата: Super от 04.01.2017 13:45:09
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,

а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,

только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.

Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.


вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прёт

особенно с начало
" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"

НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,

я даже после этого боюсь спросить ,
а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?

ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))

ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом

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  Super 04.01.2017 в 14:06:52   # 570669
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:55:24
Цитата: Super от 04.01.2017 13:45:09
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,

а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,

только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.

Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.


вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прёт

особенно с начало
" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"

НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,

я даже после этого боюсь спросить ,
а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?

ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))

ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом

Большей части народу думаю процентов 90% точно не нужны их ценности а то бы давно бы сделали референдум о вступление к ним. У нас другой менталитет другая страна. Другой народ не привыкший к их дикости. И опять 25 зачем нам чужое мы сами не можем нечего? Столько прожили без них и столько же еще проживем. То что у нас проблемы есть решим но не заглядывая а как там у соседа. А у нас щас не просто заглядывают и не учатся их проблемам а берут себе эти проблемы и создают новые. А насчет франции не был и не собираюсь и думаю в ближайшие 100 лет а может и больше там нечего будет делать разве что на руины ходить.
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  Zoggyla 04.01.2017 в 14:10:26   # 570670
Портфил, ты хоть историю Франции знаешь? Че ты здесь лечишь народ? Узбагойся! Выход твой удался! Насрал всем своей дубовостью.
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  андремас 04.01.2017 в 14:20:01   # 570674
ДАНИЛОВ! На Титусе говно рекой! Примите меры, пожалуйста! Вонь невозможная..портфилеза в эфире
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  Manitu 04.01.2017 в 14:43:38   # 570685
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
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  Zoggyla 04.01.2017 в 14:48:58   # 570686
Цитата: Manitu от 04.01.2017 14:43:38
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Не, ну согласись, умышленное уничтожение частного имущества - разве в здоровую голову такие мысли могут прийти? Это же, блин, хулиганство на грани беспредела!
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  Manitu 04.01.2017 в 16:28:58   # 570719
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:48:58
Цитата: Manitu от 04.01.2017 14:43:38
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Не, ну согласись, умышленное уничтожение частного имущества - разве в здоровую голову такие мысли могут прийти? Это же, блин, хулиганство на грани беспредела!

Сжечь одну машину - это хулиганство. И здесь у страховщиков могут возникнуть вопросы. А сотни машин - это уже массовые беспорядки, Форс-мажор. А кто поджёг именно мою машину разобраться невозможно. Зато можно на новом авто покататься за счёт страховой фирмы. Ну хотя бы до следующего нового года.
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