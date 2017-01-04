Новый год в Европе: во Франции сожгли 650 машин, в Польше - погромы из-за убийства

Цитата: Super от

Цитата: портфил от

я так понимаю

цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,

хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,



а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )

во Франции появилась в последние 15 лет ,

из машин огоньки - праздничные делать ,



только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения. я так понимаюцифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )во Франции появилась в последние 15 лет ,из машин огоньки - праздничные делать ,только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.

Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном. Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.

вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прётособенно с начало" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,я даже после этого боюсь спросить ,а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом