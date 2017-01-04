Новый год в Европе: во Франции сожгли 650 машин, в Польше - погромы из-за убийства

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Января 2017 в 11:18:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
вернемся в историю
2015 год
" Как сообщил французский министр внутренних дел Мануэль Вальс, в ночь с 31 декабря на 1 января в разных городах страны сгорели 1067 автомобилей и убиты три человека. Все убитые были зарезаны в драках или при ограблении."
как раз для типчиков местных , чтоб дальше сопли жевали )))))))))))))))))))( про то как это Европа загнивает )))
" Информация о 1067 сгоревших авто — это, наоборот, хорошие новости, потому что в год назад сожгли ещё больше — 1193. А сейчас — на 10% меньше. Таким образом, можно констатировать серьезное снижение на 126 случаев, что составляет 10,7%", — заявил министр МВД Мануэль Вальс. А вообще, в прошлом году там, по оценкам полиции, пожарных и страховщиков, подожгли от 60 до 80 тысяч машин (в 2005, во время беспорядков арабья — 8800 машин). "
" стати, в новый 2013 год во Франции сгорели еще больше машин – почти 1200.
Между тем, «праздничные» поджоги автомобилей в стране устраивают уже лет 15, в основном – в Новый год и в День взятия Бастилии."
неуспел появится , так админ подчищает посты ))
эх времена , эх нравы , а на этой "помойке пророссийской " ничего не меняется ,
откуда деньги , тех и лижем ,
ну что такое было в посте , где сказано что не 650 машин , а практически на 200 больше сожгли в реале ?
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 11:44:34
Явление, блят, народу!
Явление, блят, народу!
.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58У меня такое ощущение , что время пошло - скоро в баню.
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
Цитата: Super от 04.01.2017 13:33:50
Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
да иди раскажи - это во времена декабристов ,
когда каждая семья в российской империи ( в основном элитная часть ) , а не серая масса крепостных ,
считала своим ВТОРЫМ родным языком - французский ,
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:41:19Вот скажите честно вам так хочется что бы все ценности что сейчас в европе были у нас что вы так за них? И вы настолько ограниченны в уме фантазии что сами не в состояние свое общество построить без чужых ценностей. Ну а если нравится так почему здесь сидеть и говорить как там хорошо. Мы тут не хотим их жизни а из за одного вас мучатся потом всем народом это уже слишком.
да иди раскажи - это во времена декабристов ,
когда каждая семья в российской империи ( в основном элитная часть ) , а не серая масса крепостных ,
считала своим ВТОРЫМ родным языком - французский ,
Цитата: Super от 04.01.2017 13:33:50
Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:30:58
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Цитата: Super от 04.01.2017 13:24:22
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
Вот она цивилизация не то что мы варвары и неучи. Вот как надо отмечать новый год а мы тиха мирно отметили.
И они еще называют себя развитыми дегенераты они какие были такие и остались и за столько времени не фига не развиваются. Зато то всех учат как надо да пошли вы куда подальше сами разберемся главное не лезли бы. А то уже было влезли и развалили такое государство а так они не умеют создавать только разрушать. А то что они создавали это исключения в семье не без урода. (Присутствует сарказм)
иди учи матчасть ))
последние 15 лет ( КАРЛ - последние 15 лет ) , традиция поджигать машины и не только на Новый год ,
ну а чтоб ты больше не путал ту традиционную Францию и нынешную ,
достаточно посмотреть на сборную Франции по футболу сейчас , и сравнить с той же Францией - которая выступала к примеру в Испании , когда в ней играли Платини , Жиресс, Тигана , Фирнандесс и многие другие ,
хотя и те и сейчас - они ФРАНЦУЗЫ
Да они были всегда варварами во все времена раньше дома поджигали а сейчас машины. А так тебе нравится что они творят? Что так их защищаешь для нас дикость что хоть одну машину подожгут а ты считаешь что нормально ну ну вот такие они ценности и что убивают тоже нормально.
да иди раскажи - это во времена декабристов ,
когда каждая семья в российской империи ( в основном элитная часть ) , а не серая масса крепостных ,
считала своим ВТОРЫМ родным языком - французский ,
Цитата: Super от 04.01.2017 13:45:09
Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прёт
особенно с начало
" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"
НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,
я даже после этого боюсь спросить ,
а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?
ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))
ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:55:24Большей части народу думаю процентов 90% точно не нужны их ценности а то бы давно бы сделали референдум о вступление к ним. У нас другой менталитет другая страна. Другой народ не привыкший к их дикости. И опять 25 зачем нам чужое мы сами не можем нечего? Столько прожили без них и столько же еще проживем. То что у нас проблемы есть решим но не заглядывая а как там у соседа. А у нас щас не просто заглядывают и не учатся их проблемам а берут себе эти проблемы и создают новые. А насчет франции не был и не собираюсь и думаю в ближайшие 100 лет а может и больше там нечего будет делать разве что на руины ходить.
вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прёт
особенно с начало
" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"
НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,
я даже после этого боюсь спросить ,
а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?
ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))
ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом
Цитата: Super от 04.01.2017 13:45:09
Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:37:18
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
я так понимаю
цифры не канают , тут ( судя что карается статистика) ,
хотели сделать типа сенсацию на сайте - для массы , ВООО как Французы ( или кто там с их гражданством ) - варвары машины жгут ,
а оказалась - это традиция такая на Новый год ( и не только , день взятие Бастилии так же жгут )
во Франции появилась в последние 15 лет ,
из машин огоньки - праздничные делать ,
только , типчики помните , машины ЗАСТРАХОВАНЫ , и французам в материальном положении похер , только если с моральной точки зрения.
Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции или хотите что бы и у нас такое было? А ведь получается вы к этому призываете своими цифрами типа это нормально и даже спадает и что все застраховано им пофиг. Не правильно это все в первую очередь а не цифры какие то и это тут для цифр а то как народы живут которые нас учат правильности. А вы как всегда ищете белое на черном.
вот чувствуется , масштаб в твоих словах , прям громадьё так и прёт
особенно с начало
" Вот нам и не нравятся их ценности и их традиции"
НАМ - прям за весь народ , НАМ - всё в этом слове ,
я даже после этого боюсь спросить ,
а как давно вы из ФРАНЦИИ ? чтобы сравнивать их традиции и прочее , как давно вы там были ?
ну а что статистика тут не канает , типчики всё равно не верят ( да и ненужно ) , ну а массы всё по прежнему хамают )))
ну такчто у нас там насчет Франции ? поделитесь опытом
Цитата: Manitu от 04.01.2017 14:43:38Не, ну согласись, умышленное уничтожение частного имущества - разве в здоровую голову такие мысли могут прийти? Это же, блин, хулиганство на грани беспредела!
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:48:58
Цитата: Manitu от 04.01.2017 14:43:38Не, ну согласись, умышленное уничтожение частного имущества - разве в здоровую голову такие мысли могут прийти? Это же, блин, хулиганство на грани беспредела!
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Если бы в нашей стране страховые фирмы были такие же ответственные как у них, у нас бы тоже стало традицией сжигать авто в новый год.
Сжечь одну машину - это хулиганство. И здесь у страховщиков могут возникнуть вопросы. А сотни машин - это уже массовые беспорядки, Форс-мажор. А кто поджёг именно мою машину разобраться невозможно. Зато можно на новом авто покататься за счёт страховой фирмы. Ну хотя бы до следующего нового года.