Самолёт НАТО чуть не столкнулся с российским лайнером в районе Курил

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danilov 06 Января 2017 в 09:57:21
«Российский пассажирский самолёт Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолёт, который не отвечал на запросы с земли», — приводит агентство слова источника.
По его данным, воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому летел российский самолёт, в связи с чем было принято решение снизить авиалайнер во избежание столкновения.
Попытки связаться с неопознанным самолётом не привели к успеху.
Источник отмечает, что по международной классификации самолёт относится к воздушным судам блока НАТО.
https://russian.rt.com/russia/news/347677-samolyot-nato-rossyiskiy-layiner
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