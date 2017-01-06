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Империя зла
Самолёт НАТО чуть не столкнулся с российским лайнером в районе Курил
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danilov 06 Января 2017 в 09:57:21
Российский авиалайнер Bombardier, летевший с Сахалина на Курилы, минувшей ночью экстренно снизился, чтобы избежать столкновения с иностранным самолётом, предположительно, принадлежащим НАТО. Об этом сообщил Интерфаксу источник в силовых структурах.

«Российский пассажирский самолёт Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тыс. м, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолёт, который не отвечал на запросы с земли», — приводит агентство слова источника.

По его данным, воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому летел российский самолёт, в связи с чем было принято решение снизить авиалайнер во избежание столкновения.

Попытки связаться с неопознанным самолётом не привели к успеху.

Источник отмечает, что по международной классификации самолёт относится к воздушным судам блока НАТО.

https://russian.rt.com/russia/news/347677-samolyot-nato-rossyiskiy-layiner
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 06.01.2017 в 10:03:42   # 571117
Новость с бородой, так как на нее уже было опровержение.
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  Пришелец 06.01.2017 в 10:15:04   # 571123
действительно Российские ВКС мониторят все воздушное пространство далеко за своими границами ----а тут лоб в лоб летел неопознанный борт???
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  Walter 06.01.2017 в 10:25:02   # 571128
Если летел надо сбивать?
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